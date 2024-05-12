https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-v-mnogoetazhnom-dome-obrushilsya-v-belgorode-1137206529.html

Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде

Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T11:43

2024-05-12T11:43

2024-05-12T13:32

белгород

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

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обрушение многоэтажного дома в белгороде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы."На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту", — сказал собеседник агентства.Информации о пострадавших на данный момент нет. В соцсетях местные жители публикуют кадры произошедшего.В воскресенье в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.Как сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков, два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света.Кроме того, накануне мирные жилые кварталы Белгорода в очередной раз атаковали боевики ВСУ, в результате обстрела погибла женщина и пострадали 29 человек. По информации губернатора были повреждены 49 квартир в 22 домах. Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще одна мирная жительница региона была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Кроме того, в субботу боевики Зеленского скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницуЧитайте также на РИА Новости Крым:Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую областьДрон ВСУ убил мирного жителя в Курской областиВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, россия, украина, обрушение многоэтажного дома в белгороде