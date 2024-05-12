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ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия
ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия
Два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T09:37
2024-05-12T09:37
новости сво
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света, об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, украинские боевики атаковали город Шебекино при помощи беспилотников. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены ЛЭП.По его словам, работы по переключению на резервные линии и устранению последствий вражеской атаки начнутся в ближайшее время.Кроме того, в результате повторной атаки беспилотников ВСУ, повреждения получили два промышленных предприятия. На одном из объектов частично разрушена кровля производственного помещения, на другом – повреждена столовая.Обошлось без пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.Накануне вечером сообщалось, что в результате обстрела Украиной Белгорода погибла женщина, пострадали 29 человек, повреждены 49 квартир в 22 домах. Еще одна мирная жительница была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Также 11 мая украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской областиВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронамиАрмия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
белгородская область
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РИА Новости Крым
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новости сво, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия
ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия

В результате атаки ВСУ в Шебекино повреждены ЛЭП и два промышленных предприятия – Гладков

09:37 12.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГород Шебекино Белгородской области.
Город Шебекино Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света, об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, украинские боевики атаковали город Шебекино при помощи беспилотников. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены ЛЭП.
"В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, работы по переключению на резервные линии и устранению последствий вражеской атаки начнутся в ближайшее время.
Кроме того, в результате повторной атаки беспилотников ВСУ, повреждения получили два промышленных предприятия. На одном из объектов частично разрушена кровля производственного помещения, на другом – повреждена столовая.
Обошлось без пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.
Накануне вечером сообщалось, что в результате обстрела Украиной Белгорода погибла женщина, пострадали 29 человек, повреждены 49 квартир в 22 домах. Еще одна мирная жительница была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Также 11 мая украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.
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Новости СВООбстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
09:54Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
09:37ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия
09:25Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
09:06В Литве стартуют президентские выборы
08:39Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
08:15В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма
07:43На трассе "Таврида" машина улетела в кювет - водителя доставали спасатели
07:24ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами
07:18В степном Крыму засуха – что будет с урожаем
07:00ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Липецке
06:29Пожар вспыхнул на Волгоградском нефтезаводе после падения беспилотника
00:01Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
22:11В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку
21:59Главное за день: 11 мая
21:58При обстреле Белгорода ВСУ погибла женщина и ранены 29 человек
21:18Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься
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