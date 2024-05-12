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ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия

ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия - РИА Новости Крым, 12.05.2024

ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия

Два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T09:37

2024-05-12T09:37

2024-05-12T09:37

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обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света, об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, украинские боевики атаковали город Шебекино при помощи беспилотников. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены ЛЭП.По его словам, работы по переключению на резервные линии и устранению последствий вражеской атаки начнутся в ближайшее время.Кроме того, в результате повторной атаки беспилотников ВСУ, повреждения получили два промышленных предприятия. На одном из объектов частично разрушена кровля производственного помещения, на другом – повреждена столовая.Обошлось без пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.Накануне вечером сообщалось, что в результате обстрела Украиной Белгорода погибла женщина, пострадали 29 человек, повреждены 49 квартир в 22 домах. Еще одна мирная жительница была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Также 11 мая украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской областиВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронамиАрмия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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