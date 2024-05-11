https://crimea.ria.ru/20240511/dron-vsu-atakoval-legkovushku-v-belgorodskoy-oblasti-ranena-zhenschina-1137194579.html

Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина

Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина

Мирная жительница ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T13:03

2024-05-11T13:03

2024-05-11T13:03

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Мирная жительница ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в момент атаки машина ехала по дороге рядом с хутором Церковный в Белгородском районе.Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил. что украинские боевики скинули взрывчатку с коптера на припаркованный грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате один мужчина погиб еще один получил ранения.Днем в Курской области украинских дрон сбросил взрывчатку на город Суджа в Курской области. В результате погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителейПрямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости