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Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина
Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина
Мирная жительница ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T13:03
2024-05-11T13:03
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Мирная жительница ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в момент атаки машина ехала по дороге рядом с хутором Церковный в Белгородском районе.Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил. что украинские боевики скинули взрывчатку с коптера на припаркованный грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате один мужчина погиб еще один получил ранения.Днем в Курской области украинских дрон сбросил взрывчатку на город Суджа в Курской области. В результате погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителейПрямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина

Женщина ранена при атаке дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области

13:03 11.05.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Мирная жительница ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в момент атаки машина ехала по дороге рядом с хутором Церковный в Белгородском районе.
"В результате взрыва пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость", - написал Гладков в Telegram.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил. что украинские боевики скинули взрывчатку с коптера на припаркованный грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате один мужчина погиб еще один получил ранения.
Днем в Курской области украинских дрон сбросил взрывчатку на город Суджа в Курской области. В результате погиб мирный житель.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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