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ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина
ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 11.05.2024
ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина
Украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T11:20
2024-05-11T11:21
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, удар был нанесен в субботу по селу Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа.По его данным, грузовой автомобиль сильно посечен осколками. На месте работают оперативные службы.Он также отметил, что при обстрелах ВСУ поврежден фасад ФАПа в Борисовском районе и корпус сельскохозяйственного предприятия в селе Щетиновка Белгородского района.Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.В Белгородской области пострадали восемь мирных жителей, повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областьюЧисло жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую областьЖенщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу
ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина

Один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ по грузовику в Белгородской области

11:20 11.05.2024 (обновлено: 11:21 11.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
Последствия удара ВСУ по Белгороду 9 мая
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удар был нанесен в субботу по селу Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа.
"На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram.
По его данным, грузовой автомобиль сильно посечен осколками. На месте работают оперативные службы.
Он также отметил, что при обстрелах ВСУ поврежден фасад ФАПа в Борисовском районе и корпус сельскохозяйственного предприятия в селе Щетиновка Белгородского района.
Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.
В Белгородской области пострадали восемь мирных жителей, повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУ
 
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