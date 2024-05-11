https://crimea.ria.ru/20240511/vsu-skinuli-vzryvchatku-na-gruzovik-v-belgorodskoy-oblasti---pogib-muzhchina-1137192828.html

ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина

ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 11.05.2024

ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина

Украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T11:20

2024-05-11T11:20

2024-05-11T11:21

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, удар был нанесен в субботу по селу Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа.По его данным, грузовой автомобиль сильно посечен осколками. На месте работают оперативные службы.Он также отметил, что при обстрелах ВСУ поврежден фасад ФАПа в Борисовском районе и корпус сельскохозяйственного предприятия в селе Щетиновка Белгородского района.Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.В Белгородской области пострадали восемь мирных жителей, повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областьюЧисло жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую областьЖенщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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