https://crimea.ria.ru/20240511/dron-vsu-ubil-mirnogo-zhitelya-v-kurskoy-oblasti-1137193803.html

Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области

Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области

Мужчина погиб при атаке украинских боевиков по городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T12:07

2024-05-11T12:07

2024-05-11T12:07

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при атаке украинских боевиков по городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил. что украинские боевики скинули взрывчатку с коптера на припаркованный грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате один мужчина погиб еще один получил ранения.Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.В Белгородской области пострадали восемь мирных жителей, повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской областиБеспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водительМужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, новости