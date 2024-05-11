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Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области
Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области
Мужчина погиб при атаке украинских боевиков по городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T12:07
2024-05-11T12:07
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
роман старовойт
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при атаке украинских боевиков по городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил. что украинские боевики скинули взрывчатку с коптера на припаркованный грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате один мужчина погиб еще один получил ранения.Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.В Белгородской области пострадали восемь мирных жителей, повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской областиБеспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водительМужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, новости
Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области

Мирный житель погиб при атаке ВСУ по городу Суджа Курской области - губернатор

12:07 11.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Мужчина погиб при атаке украинских боевиков по городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался", - написал он в Telegram.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил. что украинские боевики скинули взрывчатку с коптера на припаркованный грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате один мужчина погиб еще один получил ранения.
Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.
В Белгородской области пострадали восемь мирных жителей, повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе.
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Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиРоман СтаровойтПроисшествияНовости
 
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