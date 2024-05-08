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Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T15:45
2024-05-08T15:45
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
роман старовойт
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Удар пришелся по селу Троицкое Кореневского района, уточнил он.Пострадавший госпитализирован в Глушковскую центральную районную больницу, ему оказана медицинская помощь. Поврежденную сельхозтехнику собственнику помогут восстановить местные власти, уточнил Старовойт.ВСУ регулярно атакую мирные регионы России. 30 апреля украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле в Курской областиВ Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, новости, общество
Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель

В Курской области при атаке ВСУ ранен тракторист - Старовойт

15:45 08.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Удар пришелся по селу Троицкое Кореневского района, уточнил он.
"С украинского дрона было сброшено взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений", - написал губернатор в своем Telegram-каналы.
Пострадавший госпитализирован в Глушковскую центральную районную больницу, ему оказана медицинская помощь. Поврежденную сельхозтехнику собственнику помогут восстановить местные власти, уточнил Старовойт.
ВСУ регулярно атакую мирные регионы России. 30 апреля украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель.
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Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиРоман СтаровойтПроисшествияНовостиОбщество
 
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