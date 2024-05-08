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Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T15:45
2024-05-08T15:45
2024-05-08T15:45
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Удар пришелся по селу Троицкое Кореневского района, уточнил он.Пострадавший госпитализирован в Глушковскую центральную районную больницу, ему оказана медицинская помощь. Поврежденную сельхозтехнику собственнику помогут восстановить местные власти, уточнил Старовойт.ВСУ регулярно атакую мирные регионы России. 30 апреля украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле в Курской областиВ Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ
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Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
В Курской области при атаке ВСУ ранен тракторист - Старовойт