https://crimea.ria.ru/20240508/bespilotnik-vsu-atakoval-traktor-v-kurskoy-oblasti--ranen-voditel-1137129286.html

Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель

Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель

Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T15:45

2024-05-08T15:45

2024-05-08T15:45

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

роман старовойт

происшествия

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Водитель трактора ранен при атаке украинского беспилотника в одном из сел Курской области. Об этом в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Удар пришелся по селу Троицкое Кореневского района, уточнил он.Пострадавший госпитализирован в Глушковскую центральную районную больницу, ему оказана медицинская помощь. Поврежденную сельхозтехнику собственнику помогут восстановить местные власти, уточнил Старовойт.ВСУ регулярно атакую мирные регионы России. 30 апреля украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле в Курской областиВ Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, новости, общество