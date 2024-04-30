https://crimea.ria.ru/20240430/zhenschina-pogibla-pri-obstrele-v-kurskoy-oblasti-1136961723.html

Женщина погибла при обстреле в Курской области

Женщина погибла при обстреле в Курской области - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Женщина погибла при обстреле в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T17:33

2024-04-30T17:33

2024-04-30T17:33

роман старовойт

курская область

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.Отмечается, что двое раненных при утреннем обстреле в этом же селе доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.В Минобороны РФ сообщили, что в период с 15.30 до 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области.

https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html

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роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия