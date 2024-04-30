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Женщина погибла при обстреле в Курской области - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Женщина погибла при обстреле в Курской области
Женщина погибла при обстреле в Курской области - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Женщина погибла при обстреле в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T17:33
2024-04-30T17:33
роман старовойт
курская область
обстрелы курской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.Отмечается, что двое раненных при утреннем обстреле в этом же селе доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.В Минобороны РФ сообщили, что в период с 15.30 до 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html
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РИА Новости Крым
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роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия
Женщина погибла при обстреле в Курской области

Одна женщина погибла и еще одна пострадала при обстреле в Курской области

17:33 30.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.
"Сегодня днем со стороны Украины вновь было обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что двое раненных при утреннем обстреле в этом же селе доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу.
В Минобороны РФ сообщили, что в период с 15.30 до 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области.
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