https://crimea.ria.ru/20240430/v-kurskoy-oblasti-raneny-dvoe-mirnykh-zhiteley-pri-obstrele-vsu-1136958002.html

В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ

В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2024

В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ

В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T12:51

2024-04-30T12:51

2024-04-30T12:51

роман старовойт

происшествия

курская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы курской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем ТГ-канале.Также, по информации Старовойта, в результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Подомовой обход продолжается. "Обязательно окажем помощь собственникам поврежденного имущества. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", - написал губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html

курская область

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роман старовойт, происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы курской области, новости