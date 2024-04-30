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В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ
В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2024
В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ
В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T12:51
2024-04-30T12:51
роман старовойт
происшествия
курская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы курской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем ТГ-канале.Также, по информации Старовойта, в результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Подомовой обход продолжается. "Обязательно окажем помощь собственникам поврежденного имущества. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", - написал губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html
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роман старовойт, происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы курской области, новости
В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ

В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ

12:51 30.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем ТГ-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу", - говорится в сообщении.

Также, по информации Старовойта, в результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электоропередачи. В селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Подомовой обход продолжается.
"Обязательно окажем помощь собственникам поврежденного имущества. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", - написал губернатор.
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Роман СтаровойтПроисшествияКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиНовости
 
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