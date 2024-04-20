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Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ
Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ
В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над шестью областями РФ. Об этом сообщаю власти регионов и министерство по региональной РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T06:10
2024-04-20T06:19
новости
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над шестью областями РФ. Об этом сообщаю власти регионов и министерство по региональной безопасности Тульской области."Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.В течение ночи ПВО работала над Курской областью, к утру над регионом было сбито пять дронов ВСУ. "Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!" – сообщил в ночь на субботу в своем TГ-канале губернатор Курской области Роман Старовойт."Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников", – сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости."Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин."Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", – сообщил в своем TГ-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
https://crimea.ria.ru/20240419/v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-gorit-obekt-energetiki-1136707416.html
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новости, пво, россия, беспилотник (бпла, дрон), калужская область, курская область, белгородская область, тульская область, смоленская область, рязанская область
Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ

Силами российской ПВО ночью отражена массированную атака беспилотников по регионам РФ

06:10 20.04.2024 (обновлено: 06:19 20.04.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над шестью областями РФ. Об этом сообщаю власти регионов и министерство по региональной безопасности Тульской области.
"Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В течение ночи ПВО работала над Курской областью, к утру над регионом было сбито пять дронов ВСУ. "Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!" – сообщил в ночь на субботу в своем TГ-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников", – сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
"Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", – сообщил в своем TГ-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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