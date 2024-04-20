https://crimea.ria.ru/20240420/shest-regionov-rossii-atakovany-bespilotnikami-vsu-1136707683.html

Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ

Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Шесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ

В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над шестью областями РФ. Об этом сообщаю власти регионов и министерство по региональной РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T06:10

2024-04-20T06:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над шестью областями РФ. Об этом сообщаю власти регионов и министерство по региональной безопасности Тульской области."Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.В течение ночи ПВО работала над Курской областью, к утру над регионом было сбито пять дронов ВСУ. "Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!" – сообщил в ночь на субботу в своем TГ-канале губернатор Курской области Роман Старовойт."Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников", – сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает. В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости."Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин."Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", – сообщил в своем TГ-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

https://crimea.ria.ru/20240419/v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-gorit-obekt-energetiki-1136707416.html

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новости, пво, россия, беспилотник (бпла, дрон), калужская область, курская область, белгородская область, тульская область, смоленская область, рязанская область