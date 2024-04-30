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Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T19:19
2024-04-30T19:24
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб местный житель.Ранее во вторник губернатор сообщал о погибшей в результате украинского обстрела женщине.Ранее сообщалось о гибели женщины, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор

Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор

19:19 30.04.2024 (обновлено: 19:24 30.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб местный житель.
Ранее во вторник губернатор сообщал о погибшей в результате украинского обстрела женщине.
"Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель", - написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о гибели женщины, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.
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Курская областьОбстрелы Курской областиРоман СтаровойтПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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