https://crimea.ria.ru/20240430/muzhchina-pogib-iz-za-ataki-drona-vsu-v-kurskoy-oblasti---gubernator-1136962351.html

Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор

Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T19:19

2024-04-30T19:19

2024-04-30T19:24

курская область

обстрелы курской области

роман старовойт

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб местный житель.Ранее во вторник губернатор сообщал о погибшей в результате украинского обстрела женщине.Ранее сообщалось о гибели женщины, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html

курская область

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2024

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