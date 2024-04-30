https://crimea.ria.ru/20240430/muzhchina-pogib-iz-za-ataki-drona-vsu-v-kurskoy-oblasti---gubernator-1136962351.html
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T19:19
2024-04-30T19:19
2024-04-30T19:24
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино, в результате пожара погиб местный житель.Ранее во вторник губернатор сообщал о погибшей в результате украинского обстрела женщине.Ранее сообщалось о гибели женщины, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
19:19 30.04.2024 (обновлено: 19:24 30.04.2024)