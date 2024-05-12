https://crimea.ria.ru/20240512/vsu-atakovali-rossiyskie-regiony-raketami-i-dronami-1137202910.html

ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами

ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами - РИА Новости Крым, 12.05.2024

ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами

В воскресенье ночью силы ПВО отбили атаки украинских боевиков на российские регионы, сбиты две тактические ракеты и шесть беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T07:24

2024-05-12T07:24

2024-05-12T09:39

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

россия

безопасность

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c29f11478de862ba6496334e5c19012.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье ночью силы ПВО отбили атаки украинских боевиков на российские регионы, сбиты две тактические ракеты и шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.Как сообщалось, в ночь на воскресенье ВСУ при помощи беспилотника атаковали территорию Волгоградской области. В результате падения дрона с последующей детонацией на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.Также об атаке беспилотников сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, украинские боевики попытались ударить по объектам промышленной инфраструктуры в Липецке.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийПентагон: удары по гражданским объектам в России – решение Киева

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, беспилотник (бпла, дрон), россия, безопасность, пво