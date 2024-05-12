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ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами
ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами
В воскресенье ночью силы ПВО отбили атаки украинских боевиков на российские регионы, сбиты две тактические ракеты и шесть беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T07:24
2024-05-12T09:39
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
россия
безопасность
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье ночью силы ПВО отбили атаки украинских боевиков на российские регионы, сбиты две тактические ракеты и шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.Как сообщалось, в ночь на воскресенье ВСУ при помощи беспилотника атаковали территорию Волгоградской области. В результате падения дрона с последующей детонацией на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.Также об атаке беспилотников сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, украинские боевики попытались ударить по объектам промышленной инфраструктуры в Липецке.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийПентагон: удары по гражданским объектам в России – решение Киева
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, беспилотник (бпла, дрон), россия, безопасность, пво
ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами

Силы ПВО сбили над российскими регионами две украинских ракеты и шесть беспилотников

07:24 12.05.2024 (обновлено: 09:39 12.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье ночью силы ПВО отбили атаки украинских боевиков на российские регионы, сбиты две тактические ракеты и шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что две ракеты сбиты над территорией Белгородской области, три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, два дрона - в Липецкой области и один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье ВСУ при помощи беспилотника атаковали территорию Волгоградской области. В результате падения дрона с последующей детонацией на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.
Также об атаке беспилотников сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, украинские боевики попытались ударить по объектам промышленной инфраструктуры в Липецке.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)РоссияБезопасностьПВО
 
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