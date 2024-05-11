https://crimea.ria.ru/20240511/pri-obstrele-belgoroda-vsu-pogibla-zhenschina-i-raneny-28-chelovek-1137200969.html

При обстреле Белгорода ВСУ погибла женщина и ранены 29 человек

При обстреле Белгорода ВСУ погибла женщина и ранены 29 человек - РИА Новости Крым, 11.05.2024

При обстреле Белгорода ВСУ погибла женщина и ранены 29 человек

В результате обстрела Украиной Белгорода погибла женщина, пострадали 29 человек, повреждены 49 квартир в 22 домах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T21:58

2024-05-11T21:58

2024-05-11T22:09

вячеслав гладков

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В результате обстрела Украиной Белгорода погибла женщина, пострадали 29 человек, повреждены 49 квартир в 22 домах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде от прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта", - написал он в своем Telegram-канале.По его информации, повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница №2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа №41.По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения, где медики оказывают им всю необходимую помощь. ⠀ Пообщался с жителями поврежденных домов. На местах уже работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. Напомнил, что первым этапом восстанавливаем окна, а затем – балконные конструкции и переходим к внутренней отделке, если она повреждена. Сейчас сотрудники управ и управляющих компаний пройдут по поврежденным квартирам и закроют тепловой контур по временной схеме, дальше приступим к замерам. ⠀ Также от прямого попадания снарядов загорелись 6 автомобилей. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно ликвидированы, всего поврежден 21 автомобиль. ⠀ В Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое выбиты кровля и навес одного частного жилого домовладения. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется.

https://crimea.ria.ru/20240511/12-snaryadov-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137199930.html

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)