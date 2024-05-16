https://crimea.ria.ru/20240516/ukraina-planirovala-udarit-po-sisteme-pvo-u-krymskogo-mosta-1137322786.html

Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста

Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского моста

Спецслужбы Украины планировали с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T10:19

2024-05-16T10:19

2024-05-16T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины планировали с помощью беспилотников нанести удар по средствам противовоздушной обороны, прикрывающим Крымский мост. Об этом рассказал мужчина, арестованный в Крыму сотрудниками ФСБ по подозрению в намерении совершить теракт на железной дороге.По словам задержанного, куратор из главного управления разведки минобороны Украины требовал от него передавать любую информацию, касающуюся либо военнослужащих РФ, либо военных объектов. В ходе очередного сеанса связи украинский куратор потребовал у завербованного мужчины поехать в Севастополь, забрать из находящегося там тайника взрывчатку и совершить подрыв железнодорожного полотна в районе Керчи. "Он скинул несколько точек геолокации, я съездил на одну, сфотографировал место, он сказал, что место подходит. Он мне отправил скриншот, там была нарисована рельса с указанием, куда надо заложит взрывчатку", - добавил мужчина. В четверг ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые по заданию украинских спецслужб планировали подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе республики. Сейчас они арестованы. По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины в октябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИВ Крыму осудили пятерых украинских шпионов

https://crimea.ria.ru/20240508/v-mid-rossii-otvetili-na-slova-chinovnika-es-ob-udarakh-po-krymskomu-mostu-1137120439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, украина, пво, теракт, диверсия, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым