https://crimea.ria.ru/20240516/v-krymu-posle-raketnoy-ataki-prodolzhayut-nakhodit-vzryvoopasnye-predmety-1137343346.html

В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы

В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы

В Севастополе после ночной ракетной атаки обнаружено еще несколько взрывоопасных предметов, которые будут уничтожены в районе горы Кара-Коба. Их уже доставили... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T19:19

2024-05-16T19:19

2024-05-16T19:19

севастополь

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

михаил развожаев

суббоеприпас м74 от ракеты atacms

ракеты atacms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135304683_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ffb1391026298c5eb323859c16cef6b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе после ночной ракетной атаки обнаружено еще несколько взрывоопасных предметов, которые будут уничтожены в районе горы Кара-Коба. Их уже доставили на полигон, в связи с этим громкие звуки в городе будут звучать дольше, чем сообщалось ранее, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее глава региона сообщил, что на Каракобинском полигоне в Севастополе будет уничтожен взрывоопасный предмет, обнаруженный специалистами в Любимовке после ночной ракетной атаки.Воздушная тревога в Севастополе звучала в ночь с 15 на 16 мая. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях. В одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и автомобиль. В другом садовом товариществе также поврежден дом – взрывной волной разбито шесть окон.По данным Минобороны, всего в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет. Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбито несколько воздушных целей С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – властиПострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20240430/subboepripas-m74-ot-rakety-atacms--chto-eto-i-chem-opasen-1136958971.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, ракеты atacms