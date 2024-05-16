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В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
В Севастополе после ночной ракетной атаки обнаружено еще несколько взрывоопасных предметов, которые будут уничтожены в районе горы Кара-Коба. Их уже доставили... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T19:19
2024-05-16T19:19
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
безопасность
михаил развожаев
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе после ночной ракетной атаки обнаружено еще несколько взрывоопасных предметов, которые будут уничтожены в районе горы Кара-Коба. Их уже доставили на полигон, в связи с этим громкие звуки в городе будут звучать дольше, чем сообщалось ранее, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее глава региона сообщил, что на Каракобинском полигоне в Севастополе будет уничтожен взрывоопасный предмет, обнаруженный специалистами в Любимовке после ночной ракетной атаки.Воздушная тревога в Севастополе звучала в ночь с 15 на 16 мая. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях. В одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и автомобиль. В другом садовом товариществе также поврежден дом – взрывной волной разбито шесть окон.По данным Минобороны, всего в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет. Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбито несколько воздушных целей С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – властиПострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей
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севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, ракеты atacms
В Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы

В Севастополе после ракетной атаки нашли еще неразорвавшиеся боеприпасы - их утилизируют

19:19 16.05.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМЧС в Севастополе утилизируют взрывоопасные предметы. Архивное фото
МЧС в Севастополе утилизируют взрывоопасные предметы. Архивное фото
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе после ночной ракетной атаки обнаружено еще несколько взрывоопасных предметов, которые будут уничтожены в районе горы Кара-Коба. Их уже доставили на полигон, в связи с этим громкие звуки в городе будут звучать дольше, чем сообщалось ранее, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Время планового уничтожения продлено ориентировочно до 20:00. Будет громко", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщил, что на Каракобинском полигоне в Севастополе будет уничтожен взрывоопасный предмет, обнаруженный специалистами в Любимовке после ночной ракетной атаки.
Воздушная тревога в Севастополе звучала в ночь с 15 на 16 мая. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях. В одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и автомобиль. В другом садовом товариществе также поврежден дом – взрывной волной разбито шесть окон.
По данным Минобороны, всего в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет. Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.
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