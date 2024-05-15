https://crimea.ria.ru/20240515/postradavshim-ot-obstrela-vsu-v-sevastopole-vyplatyat-bolee-32-mln-rubley-1137305246.html

Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей

Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей

Правительство Севастополя поддержало выделение более 3,2 миллиона рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T16:15

2024-05-15T16:15

2024-05-15T16:31

севастополь

атаки всу на крым

компенсация ущерба

выплаты и компенсации

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя поддержало выделение более 3,2 миллиона рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате массированного обстрела со стороны ВСУ в марте. Решение принято в ходе заседания правительства города в среду.Чиновница пояснила, что эта сумма сформирована после рассмотрения заявлений на последних двух заседаниях комиссии. Все заявления, ранее поступившие от граждан после массированного обстрела в марте этого года, рассмотрены, добавила она.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили 23 марта в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двоих из пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожало, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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