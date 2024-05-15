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Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей
Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей
Правительство Севастополя поддержало выделение более 3,2 миллиона рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:15
2024-05-15T16:31
севастополь
атаки всу на крым
компенсация ущерба
выплаты и компенсации
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя поддержало выделение более 3,2 миллиона рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате массированного обстрела со стороны ВСУ в марте. Решение принято в ходе заседания правительства города в среду.Чиновница пояснила, что эта сумма сформирована после рассмотрения заявлений на последних двух заседаниях комиссии. Все заявления, ранее поступившие от граждан после массированного обстрела в марте этого года, рассмотрены, добавила она.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили 23 марта в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двоих из пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожало, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельникВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
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севастополь, атаки всу на крым, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, происшествия, общество, новости крыма
Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей

Пострадавшим от атаки ВСУ в Севастополе в марте выплатят более 3,2 млн рублей компенсации

16:15 15.05.2024 (обновлено: 16:31 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя поддержало выделение более 3,2 миллиона рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате массированного обстрела со стороны ВСУ в марте. Решение принято в ходе заседания правительства города в среду.
"Проект постановления подготовлен с целью выделения из резервного фонда средств в объеме 3 250 670 рублей для осуществления выплат финансовой помощи лицам, которые пострадали от обстрелов в марте", – сообщила первый заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.
Чиновница пояснила, что эта сумма сформирована после рассмотрения заявлений на последних двух заседаниях комиссии. Все заявления, ранее поступившие от граждан после массированного обстрела в марте этого года, рассмотрены, добавила она.
Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.

Ракетная атака ВСУ на Севастополь

Воздушную тревогу в городе объявили 23 марта в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
Двоих из пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожало, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
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