https://crimea.ria.ru/20240329/summu-uscherba-ot-raketnoy-ataki-vsu-na-sevastopol-opredelyat-v-ponedelnik-1136149151.html

Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник

Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник

Более всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T20:18

2024-03-29T20:18

2024-03-29T20:18

севастополь

новости

михаил развожаев

компенсация ущерба

выплаты и компенсации

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Более всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.Поскольку дом на улице Гранатной старой постройки, власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта не попадала влага.Михаил Развожаев напомнил, что в результате этого удара пострадало около сотни домов и тридцати общественных зданий. В основном это выбитые взрывной волной окна, замена которых будет завершена на этой неделе, пообещал он.Владельцам автотранспорта следует предоставить комиссии смету, составленную собственноручно или с привлечением специалиста. Суммы компенсаций будут установлены после сбора всей информации о нанесенном ущербе.Массированной ракетной атаке Севастополь подвергся 23 марта, было сбито не менее 10 ракет, сообщил губернатор. Одна из них поала в офисное здание на улице Руднева. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, в результате чего женщина получила осколочное ранение в руку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информациюВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым