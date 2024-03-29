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Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник
Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник
Более всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T20:18
2024-03-29T20:18
севастополь
новости
михаил развожаев
компенсация ущерба
выплаты и компенсации
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Более всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.Поскольку дом на улице Гранатной старой постройки, власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта не попадала влага.Михаил Развожаев напомнил, что в результате этого удара пострадало около сотни домов и тридцати общественных зданий. В основном это выбитые взрывной волной окна, замена которых будет завершена на этой неделе, пообещал он.Владельцам автотранспорта следует предоставить комиссии смету, составленную собственноручно или с привлечением специалиста. Суммы компенсаций будут установлены после сбора всей информации о нанесенном ущербе.Массированной ракетной атаке Севастополь подвергся 23 марта, было сбито не менее 10 ракет, сообщил губернатор. Одна из них поала в офисное здание на улице Руднева. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, в результате чего женщина получила осколочное ранение в руку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информациюВ Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУБолее 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, михаил развожаев, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Сумму ущерба от ракетной атаки ВСУ на Севастополь определят в понедельник

Севастопольцы подали более трехсот заявлений о возмещении ущерба от ракетного удара ВСУ

20:18 29.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Более всего от ракетного удара по Севастополю, нанесенного 23 марта, пострадали два дома – на улицах Ялтинская и Гранатная. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.

"Сильно пострадало два дома: один на Ялтинской, где погиб мужчина, второй на улице Гранатной, там в квартиру на кухне залетел обломок, который пробил стену. Квартира непригодна для проживания. Там будет проведена реконструкция. Дома обследованы, расселение не требуется, с конструктивом все в порядке, но надо делать перекрытия. На Гранатной часть крыши надо будет восстанавливать", – сказал губернатор.

Поскольку дом на улице Гранатной старой постройки, власти рассматривают возможность отремонтировать сразу всю крышу, а не только поврежденный участок. В доме на улице Ялтинской уже восстановлено газоснабжение и подручными средствами зашиты повреждения, чтобы до капитального ремонта не попадала влага.

"На Ялтинской дом достаточно новый, но надо восстановить пробитую стену, тепловой контур. Газ уже восстановлен, люди там живут, проемы пока все зашили, чтобы избежать попадания влаги. Сейчас начнутся работы по восстановлению этих двух домов", – уточнил губернатор.

Михаил Развожаев напомнил, что в результате этого удара пострадало около сотни домов и тридцати общественных зданий. В основном это выбитые взрывной волной окна, замена которых будет завершена на этой неделе, пообещал он.

"Понятно, что всю неделю работает комиссия по возмещению ущерба. Договорились, что считаем весь максимальный ущерб, по которому будут поступать заявки от граждан, в том числе повреждения личного транспорта. Единственная просьба к севастопольцам, чтобы по транспорту были какие-то подтверждения, что он пострадал именно в ходе обстрела, какая-то фото и видеофиксация", – сказал губернатор.

Владельцам автотранспорта следует предоставить комиссии смету, составленную собственноручно или с привлечением специалиста. Суммы компенсаций будут установлены после сбора всей информации о нанесенном ущербе.

"Постараемся людей по максимуму поддержать. В понедельник должны быть отработаны все заявления, там их уже около трехсот", – подытожил Развожаев.

Массированной ракетной атаке Севастополь подвергся 23 марта, было сбито не менее 10 ракет, сообщил губернатор. Одна из них поала в офисное здание на улице Руднева. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, в результате чего женщина получила осколочное ранение в руку.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевКомпенсация ущербаВыплаты и компенсацииВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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