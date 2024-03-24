https://crimea.ria.ru/20240324/v-sevastopole-tri-popadaniya-po-zhilym-domam-vlasti-utochnili-informatsiyu-1135990703.html

В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информацию

В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информацию - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информацию

Три попадания в жилые дома зафиксировано в Севастополе по итогам подомового осмотра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T14:02

2024-03-24T14:02

2024-03-24T14:35

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севастополь

атаки всу на крым

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Три попадания в жилые дома зафиксировано в Севастополе по итогам подомового осмотра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру, выбито окно.По словам главы региона, расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников. На телефоны предприятия "Безопасный город" и службы "112" поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.Массированная атака ВСУ на Севастополь произошла поздним вечером в субботу. Российские военные уничтожили более десяти направленных киевским режимом ракет. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо были ранены, повреждения получили жилые дома и автотранспорт. Также частично повреждена транспортная инфраструктура.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокДвое раненых после ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

https://crimea.ria.ru/20240324/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-raketnoy-ataki-vsu--1135988635.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма