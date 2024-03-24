В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информацию
Последние данные о разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ
14:02 24.03.2024 (обновлено: 14:35 24.03.2024)
© РИА Новости КрымПовреждения зданий после массированной атаки ВСУ на Севастополь
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Три попадания в жилые дома зафиксировано в Севастополе по итогам подомового осмотра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Всего зафиксировано 3 прямых попадания по жилым домам. На улице Ялтинской, где погиб мужчина 65-ти лет. Дом отключен от газа, – сказано в сообщении. – На улице Гранатной осколок попал в квартиру – выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, отключен от газа один стояк на пять квартир".
Кроме того, в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру, выбито окно.
По словам главы региона, расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников. На телефоны предприятия "Безопасный город" и службы "112" поступило уже почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.
"Сейчас мы делаем все, чтобы привести в порядок город. Все, что касается возмещения ущерба — это второй этап. В следующей публикации опубликую номера телефонов по каждому району, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба", – добавил Развожаев.
Массированная атака ВСУ на Севастополь произошла поздним вечером в субботу. Российские военные уничтожили более десяти направленных киевским режимом ракет. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо были ранены, повреждения получили жилые дома и автотранспорт. Также частично повреждена транспортная инфраструктура.
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