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Более 150 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

Более 150 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Более 150 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

Более 150 жилых и административных зданий получили повреждения в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T18:12

2024-03-26T18:12

2024-03-26T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Более 150 жилых и административных зданий получили повреждения в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта. Об этом в ходе заседания правительства сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.Чиновник отметил, что в течение первых суток после атаки на телефоны 112 поступило около 400 обращений, в том числе по взрывоопасным предметам и осколкам.Взрывоопасные предметы силами МЧС были вывезены на полигон и уничтожены, все осколки собраны. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по состоянию на 18 часов вечера понедельника от жителей города поступила 141 заявка о повреждении остекления и кровель в многоквартирных и частных домах в результате массированной ракетной атаки ВСУ вечером 23 марта. 130 из них были оперативно отработаны комиссиями.Краснокутский отметил, что по обращениям граждан проведено 334 обхода. Количество поврежденных окон в квартирах – 334, в подъездах - 124. Убраны осколки и мусор по 33 адресам. Работа продолжается.Ракетная атака ВСУ на СевастопольВоздушную тревогу в городе объявили в субботу в 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города, повреждения получили объекты инфраструктуры, жилые дома, административные здания, городской наземный и морской транспорт.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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