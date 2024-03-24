https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-v-chastnyy-dom-popala-raketa-i-ne-razorvalas---razvozhaev-1135984955.html
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T01:24
2024-03-24T01:24
2024-03-24T01:35
михаил развожаев
севастополь
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА новости Крым. В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев.Также он написал, что от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали. "Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход", - написал губернатор.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
На Симферопольском шоссе в Севастополе в частный дом попала ракета и не разорвалась
01:24 24.03.2024 (обновлено: 01:35 24.03.2024)