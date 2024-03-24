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В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.03.2024
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T01:24
2024-03-24T01:35
михаил развожаев
севастополь
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА новости Крым. В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев.Также он написал, что от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали. "Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход", - написал губернатор.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html
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михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев

На Симферопольском шоссе в Севастополе в частный дом попала ракета и не разорвалась

01:24 24.03.2024 (обновлено: 01:35 24.03.2024)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА новости Крым. В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев.
"Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась", - говорится в сообщении.
Также он написал, что от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали.
"Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход", - написал губернатор.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.
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Михаил РазвожаевСевастопольАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
01:24В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
01:14Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
00:35Крымский мост открыт
00:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
23:40Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
23:16Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
23:01В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
22:44Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
22:41Крымский мост закрыт
22:26Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
22:04Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
21:57Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавших
21:45Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
21:22В Севастополе слышны взрывы
21:18Теракт в "Крокус Сити Холле": главное за день
21:09Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России
20:45В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве
20:02Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва
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