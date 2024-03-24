https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-v-chastnyy-dom-popala-raketa-i-ne-razorvalas---razvozhaev-1135984955.html

В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев

В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев

В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T01:24

2024-03-24T01:24

2024-03-24T01:35

михаил развожаев

севастополь

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270742_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_35be3f038fdfa84f3c40ca23c64ebcb8.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА новости Крым. В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев.Также он написал, что от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали. "Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход", - написал губернатор.Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность