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В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться - РИА Новости Крым, 23.03.2024
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T23:01
2024-03-23T23:01
2024-03-23T23:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он в своем ТГ-канале. По его информации, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
https://crimea.ria.ru/20240323/signal-opovescheniya-vklyuchen-v-sevastopole--vozdushnaya-trevoga-1135344953.html
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
В Севастополе силы ПВО отражают воздушную атаку
23:01 23.03.2024 (обновлено: 23:04 23.03.2024)