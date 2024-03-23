https://crimea.ria.ru/20240323/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1135981604.html

В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться - РИА Новости Крым, 23.03.2024

В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T23:01

2024-03-23T23:01

2024-03-23T23:04

михаил развожаев

севастополь

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4611222a0dc2432d0140899adef3840f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он в своем ТГ-канале. По его информации, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

https://crimea.ria.ru/20240323/signal-opovescheniya-vklyuchen-v-sevastopole--vozdushnaya-trevoga-1135344953.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность