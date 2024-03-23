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В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться - РИА Новости Крым, 23.03.2024
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T23:01
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михаил развожаев
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он в своем ТГ-канале. По его информации, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

В Севастополе силы ПВО отражают воздушную атаку

23:01 23.03.2024 (обновлено: 23:04 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он в своем ТГ-канале.

По его информации, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Вчера, 22:44
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
 
Михаил РазвожаевСевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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