https://crimea.ria.ru/20240325/v-sevastopole-otrabotali-130-zayavok-o-razrusheniyakh-posle-ataki-vsu-1136028339.html
В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
Более 140 заявок о повреждении многоквартирных домов после массированной ракетной атаки ВСУ поступило в адрес правительства Севастополя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T22:30
2024-03-25T22:30
2024-03-25T22:34
михаил развожаев
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Более 140 заявок о повреждении многоквартирных домов после массированной ракетной атаки ВСУ поступило в адрес правительства Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожжав.По поврежденным автомобилям также будут работать комиссии. Необходимо сделать оценку и фотофиксацию повреждений, подтверждающую факт поражения осколками или обрушившимися элементами домов, добавил он.В наиболее пострадавших домах губернатор побывал сегодня. В многоэтажке на улице Ялтинская, рабочие "закрывают прораны", газоснабжение уже восстановлено. Конструктив будет также полностью восстанавливаться.На улице Гранатная осколок попал в жилой дом, в одной из квартир большие разрушения. К счастью, владельцев не было дома."На время восстановительных работ семье предоставят жилье из маневренного фонда. Работы здесь тоже уже ведутся, поручил все сделать максимально оперативно: квартира находится на верхнем этаже, ближайший сильный дождь усугубит ситуацию", – продолжил губернатор.Массированная атака ВСУ на Севастополь произошла поздним вечером в субботу. Российские военные уничтожили более десяти направленных киевским режимом ракет. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо были ранены, повреждения получили жилые дома и автотранспорт. Также частично повреждена транспортная инфраструктура.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУМассированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВ Севастополе из-за атаки ВСУ повреждена транспортная инфраструктура
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михаил развожаев, новости, севастополь, соцзащита, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу на крым
В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
Более 140 заявок о повреждении домов зарегистрировано в Севастополе после атаки ВСУ
22:30 25.03.2024 (обновлено: 22:34 25.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Более 140 заявок о повреждении многоквартирных домов после массированной ракетной атаки ВСУ поступило в адрес правительства Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожжав.
"В целом по городу: по состоянию на 18 часов от жителей поступила 141 заявка, – написал Развожаев в своем Telegram-канале. – В многоквартирных домах выбиты окна, в частных повреждены окна, двери и крыши. По данным на вечер понедельника комиссии отработали 130 заявок, к остальным приступят завтра".
По поврежденным автомобилям также будут работать комиссии. Необходимо сделать оценку и фотофиксацию повреждений, подтверждающую факт поражения осколками или обрушившимися элементами домов, добавил он.
В наиболее пострадавших домах губернатор побывал сегодня. В многоэтажке на улице Ялтинская, рабочие "закрывают прораны", газоснабжение уже восстановлено. Конструктив будет также полностью восстанавливаться.
"Пообщался с дочерью погибшего мужчины. Потерять отца – огромное горе. Боль утраты невозможно унять. Могу сказать только одно: обязательно поддержим ее", – добавил Развожаев.
На улице Гранатная осколок попал в жилой дом, в одной из квартир большие разрушения. К счастью, владельцев не было дома.
"На время восстановительных работ семье предоставят жилье из маневренного фонда. Работы здесь тоже уже ведутся, поручил все сделать максимально оперативно: квартира находится на верхнем этаже, ближайший сильный дождь усугубит ситуацию", – продолжил губернатор.
Массированная атака ВСУ на Севастополь произошла поздним вечером в субботу. Российские военные уничтожили более десяти направленных киевским режимом ракет. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо были ранены
, повреждения получили жилые дома и автотранспорт. Также частично повреждена транспортная инфраструктура
.
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