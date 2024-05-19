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Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает Минобороны РФ.Также в ночь на 19 мая российские ПВО отразили атаку на Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 60 беспилотников.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видеоАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу
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крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, ракеты atacms, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS

Силы ПВО уничтожили над Крымом девять ракет ATACMS - Минобороны

07:26 19.05.2024 (обновлено: 07:36 19.05.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Также в ночь на 19 мая российские ПВО отразили атаку на Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 60 беспилотников.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.
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