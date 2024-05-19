https://crimea.ria.ru/20240519/nad-krymom-unichtozheny-9-raket-atacms--1137387249.html
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T07:26
2024-05-19T07:26
2024-05-19T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает Минобороны РФ.Также в ночь на 19 мая российские ПВО отразили атаку на Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 60 беспилотников.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видеоАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
Силы ПВО уничтожили над Крымом девять ракет ATACMS - Минобороны
07:26 19.05.2024 (обновлено: 07:36 19.05.2024)