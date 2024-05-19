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Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS

Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS

Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T07:26

2024-05-19T07:26

2024-05-19T07:36

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают попытки атаковать Крым при помощи поставленных западом ракет. В ночь на воскресенье над полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает Минобороны РФ.Также в ночь на 19 мая российские ПВО отразили атаку на Кубань и Белгородскую область. Над регионами уничтожены 60 беспилотников.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. По данным спасательной городской службы, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако жители сообщают об упавших суббоеприпасах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видеоАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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