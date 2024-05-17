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Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видео - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видео
Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видео - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видео
В Министерстве обороны РФ опубликовали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T18:11
2024-05-17T18:11
министерство обороны рф
крым
черное море
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
происшествия
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видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ опубликовали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены патрульными катерами и вертолетами, уточняют в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что за ночь в акватории Черного моря у берегов Крыма было уничтожено шесть морских БПЛА. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили в Минобороны.Накануне, в ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников. В Севастополе после атаки БПЛА пострадала подстанция, без электричества остались жители более 200 улицТакже в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут светВ Севастополе и пригороде перебои с водой после атаки ВСУ
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министерство обороны рф, крым, черное море, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), авиация, воздушно-космический силы (вкс), происшествия, атаки всу на крым, видео
Как ЧФ уничтожает морские беспилотники – в Минобороны показали видео

В Минобороны показали кадры уничтожения морских БПЛА силами Черноморского флота

18:11 17.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета
Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ опубликовали кадры уничтожения морских беспилотников силами Черноморского флота. Безэкипажные катера ВМС Украины были уничтожены патрульными катерами и вертолетами, уточняют в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что за ночь в акватории Черного моря у берегов Крыма было уничтожено шесть морских БПЛА. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили в Минобороны.
Накануне, в ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников. В Севастополе после атаки БПЛА пострадала подстанция, без электричества остались жители более 200 улиц

Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
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Министерство обороны РФКрымЧерное мореАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)АвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)ПроисшествияАтаки ВСУ на КрымВидео
 
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