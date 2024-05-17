https://crimea.ria.ru/20240517/v-sevastopole-i-prigorode-pereboi-s-vodoy-posle-ataki-vsu-1137361347.html

В Севастополе и пригороде перебои с водой после атаки ВСУ

В Севастополе и пригороде перебои с водой после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Севастополе и пригороде перебои с водой после атаки ВСУ

В Севастополе и девяти населенных пунктах пригорода 17 мая возможны перебои в водоснабжении. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T13:43

2024-05-17T13:43

2024-05-17T13:43

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и девяти населенных пунктах пригорода 17 мая возможны перебои в водоснабжении. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.Ограничения коснутся жителей Балаклавы, 10-км Балаклавского шоссе и переулка Новикова. Перебои возможны также в Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, ГРЭС, Дергачи, Сахарная Головка, Штурмовое и селе Первомайка.В Севастополе проблемы с водой ожидаются у абонентов по улицам генерала Жидилова, Абрикосовая, Гранатная, Горпищенко, Паршина, Истомина, Цыбулько, Одинцова, Красносельского, Цыбулько, Одинцова, 2-я Бастионная, Жерве, Скалистая, Матроса Кошки, Карла Либкнехта, Севской, Николая Островского, Волынской, Гармаша, Комсомольской, Одинцова, Окопной, Ярославской.А также на улице Астраханской, Могилевской, Модлинской, Муромской, Бакуниной, Вологодской, Костромской, Фильченкова, Полоцкой, Курской, Клокачева, Килевой, Генерала Саймонова, Ромашковой, Нефтяной, в районе Ялтинскго кольца, на улице Сапунгорская, Отрадная, Шабалина, Токарева, Фиолентовском шоссе, улицах Курнанная, Эдельвейсовая и Планерная.Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что давление в системе ориентировочно будет восстановлено к 16:00.Ранее стало известно, что в Севастополе, а также в пригородных селах региона, введен график временного отключения электроэнергии. В общей сложности без света остались больше двухсот улиц и около двух десятков сел, а также поселок Ласпи.В ночь на пятницу российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Обошлось без пострадавших. По данным губернатора города Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Власти города приняли решение отменить занятия в школах и детских садах после ночной массированной атаки.В Минобороны уточнили, что силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник и шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

https://crimea.ria.ru/20240517/bolshe-sta-dronov-sbity-za-noch-nad-regionami-rossii-1137349251.html

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