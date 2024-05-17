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В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет
В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет
Ночью с 16 на 17 мая в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА был поврежден трансформатор, в результате чего без электричества остались 16 тысяч человек. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:11
2024-05-17T15:11
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
электросети
электроэнергия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Ночью с 16 на 17 мая в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА был поврежден трансформатор, в результате чего без электричества остались 16 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Кубани.Как сообщают в единой дежурной диспетчерской службе Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемесской долины и Борисовки."В настоящее время остаются в работе две подстанции - "Новорэс" и "Геопорт", которые, в свою очередь, запитаны от "Кирилловской". Завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16.00", - уточнили в оперштабе.В Краснодарском крае, помимо подстанции, от удара украинского беспилотника пострадала нефтебаза в Туапсе. Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.В Севастополе после ночной атаки беспилотников обломки аппарата повредили подстанцию, на которой продолжаются восстановительные работы. Дежурными средствами ПВО над территорией Крымского полуострова был уничтожен и перехвачен 51 беспилотник. В течение ночи силами Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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кубань, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, электросети, электроэнергия, новости
В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет

В Краснодарском крае атака украинских дронов вывела из строя подстанцию

15:11 17.05.2024
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Ночью с 16 на 17 мая в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА был поврежден трансформатор, в результате чего без электричества остались 16 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Кубани.

"Из-за атаки БПЛА в ночь на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате отключена линия к подстанциям "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская", которые обеспечивают электричеством 16 тыс. человек и 8 соцобъектов в районе Цемесской долины, Борисовки, пер. Краснознаменного, ул. Цемзавод Пролетарий", - говорится в сообщении.

Как сообщают в единой дежурной диспетчерской службе Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемесской долины и Борисовки.
"В настоящее время остаются в работе две подстанции - "Новорэс" и "Геопорт", которые, в свою очередь, запитаны от "Кирилловской". Завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16.00", - уточнили в оперштабе.
В Краснодарском крае, помимо подстанции, от удара украинского беспилотника пострадала нефтебаза в Туапсе. Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.
В Севастополе после ночной атаки беспилотников обломки аппарата повредили подстанцию, на которой продолжаются восстановительные работы. Дежурными средствами ПВО над территорией Крымского полуострова был уничтожен и перехвачен 51 беспилотник. В течение ночи силами Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.
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КубаньБеспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский крайОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияЭлектросетиЭлектроэнергияНовости
 
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