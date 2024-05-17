https://crimea.ria.ru/20240517/v-tuapse-iz-za-ataki-bpla-postradala-podstantsiya--kogda-dadut-svet-1137365528.html

В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет

В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет

Ночью с 16 на 17 мая в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА был поврежден трансформатор, в результате чего без электричества остались 16 тысяч человек. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Ночью с 16 на 17 мая в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА был поврежден трансформатор, в результате чего без электричества остались 16 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Кубани.Как сообщают в единой дежурной диспетчерской службе Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемесской долины и Борисовки."В настоящее время остаются в работе две подстанции - "Новорэс" и "Геопорт", которые, в свою очередь, запитаны от "Кирилловской". Завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16.00", - уточнили в оперштабе.В Краснодарском крае, помимо подстанции, от удара украинского беспилотника пострадала нефтебаза в Туапсе. Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.В Севастополе после ночной атаки беспилотников обломки аппарата повредили подстанцию, на которой продолжаются восстановительные работы. Дежурными средствами ПВО над территорией Крымского полуострова был уничтожен и перехвачен 51 беспилотник. В течение ночи силами Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиСевастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, электросети, электроэнергия, новости