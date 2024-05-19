https://crimea.ria.ru/20240519/9-raket-atacms-i-61-dron-vsu-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1137387218.html

9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь

9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 19.05.2024

9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь

В ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков по регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T07:25

2024-05-19T07:25

2024-05-19T07:42

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков по регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Беспилотники сбиты над Кубанью и Белгородской области, а над Крымом уничтожены также американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.В субботу российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, а над Крымом уничтожили беспилотник.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя. 17 мая ПВО уничтожила над Крымом и побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-udarili-14-snaryadami-vampir-po-mirnomu-naseleniyu-belgoroda-1137375028.html

крым

кубань

краснодарский край

белгородская область

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2024

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