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9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь
9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 19.05.2024
9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь
В ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков по регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T07:25
2024-05-19T07:42
атаки всу на крым
крым
кубань
краснодарский край
обстрелы белгородской области
белгородская область
пво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков по регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Беспилотники сбиты над Кубанью и Белгородской области, а над Крымом уничтожены также американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.В субботу российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, а над Крымом уничтожили беспилотник.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя. 17 мая ПВО уничтожила над Крымом и побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-udarili-14-snaryadami-vampir-po-mirnomu-naseleniyu-belgoroda-1137375028.html
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атаки всу на крым, крым, кубань, краснодарский край, обстрелы белгородской области, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
9 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь

Силы ПВО уничтожили над Крымом и Кубанью 9 ракет ATACMS и 59 беспилотников

07:25 19.05.2024 (обновлено: 07:42 19.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье российские системы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских боевиков по регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над Кубанью и Белгородской области, а над Крымом уничтожены также американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", - сказано в сообщении военного ведомства.
В субботу российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, а над Крымом уничтожили беспилотник.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя. 17 мая ПВО уничтожила над Крымом и побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
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