https://crimea.ria.ru/20240518/pvo-sbila-4-bomby-hammer-i-2-rakety-harm-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137380739.html

Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью

Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T15:09

2024-05-18T15:09

2024-05-18T15:16

белгород

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории РФ. Четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240518/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-skadovska-vsu-uvelichilos-do-11-chelovek-1137378410.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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