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Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T15:09
2024-05-18T15:09
2024-05-18T15:16
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории РФ. Четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости
Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
Российская ПВО сбила 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
15:09 18.05.2024 (обновлено: 15:16 18.05.2024)