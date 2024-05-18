https://crimea.ria.ru/20240518/pvo-nochyu-sbila-ukrainskiy-dron-nad-krymom-1137376455.html

ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом

ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом - РИА Новости Крым, 18.05.2024

ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом

Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T08:24

2024-05-18T08:24

2024-05-18T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.Днем ранее ПВО уничтожила над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html

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