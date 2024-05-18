ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом
ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом
08:24 18.05.2024 (обновлено: 08:31 18.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Днем ранее ПВО уничтожила над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.
В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.
А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.