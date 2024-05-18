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ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом
ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом - РИА Новости Крым, 18.05.2024
ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом
Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T08:24
2024-05-18T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.Днем ранее ПВО уничтожила над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
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пво, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, министерство обороны рф
ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом

ПВО ночью сбила украинский дрон над Крымом

08:24 18.05.2024 (обновлено: 08:31 18.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в ночь на субботу сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Днем ранее ПВО уничтожила над Крымом и черноморским побережьем Краснодарского края 123 вражеских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.

В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.

Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.

А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
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ПВОКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости КрымаМинистерство обороны РФ
 
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