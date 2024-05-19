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Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T07:18
2024-05-19T07:22
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор Михаил Развожаев.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на город-герой. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.Глава региона призвал сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Читайте также на РИА Новости Крым:Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - РазвожаевПВО ночью сбила украинский дрон над КрымомНовый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, новости крыма
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы

В Севастополе после атаки ВСУ находят суббоеприпасы - Развожаев

07:18 19.05.2024 (обновлено: 07:22 19.05.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПосле сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74
После сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на город-герой. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах. Напоминаю всем: к ним нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать!" - написал он в своем Telegram.

Глава региона призвал сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.
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