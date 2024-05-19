https://crimea.ria.ru/20240519/nochnaya-ataka-na-sevastopol-v-gorode--nakhodyat-subboepripasy-1137387065.html

Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы

Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы

После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T07:18

2024-05-19T07:18

2024-05-19T07:22

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

суббоеприпас м74 от ракеты atacms

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор Михаил Развожаев.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на город-герой. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.Глава региона призвал сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Читайте также на РИА Новости Крым:Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - РазвожаевПВО ночью сбила украинский дрон над КрымомНовый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, новости крыма