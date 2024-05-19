https://crimea.ria.ru/20240519/nochnaya-ataka-na-sevastopol-v-gorode--nakhodyat-subboepripasy-1137387065.html
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T07:18
2024-05-19T07:18
2024-05-19T07:22
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137289484_0:181:575:504_1920x0_80_0_0_8a8030f604168f047ef79a1daff86752.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. После отражения очередной ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь местные жители сообщают об упавших в городе суббоеприпасах, отмечает губернатор Михаил Развожаев.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на город-герой. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.Глава региона призвал сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Читайте также на РИА Новости Крым:Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - РазвожаевПВО ночью сбила украинский дрон над КрымомНовый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137289484_0:127:575:558_1920x0_80_0_0_214afddfcbb75f90c8ec9a86ed9688da.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, новости крыма
Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
В Севастополе после атаки ВСУ находят суббоеприпасы - Развожаев
07:18 19.05.2024 (обновлено: 07:22 19.05.2024)