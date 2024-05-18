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Новый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Новый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели
Новый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Новый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели
ВСУ усилили атаки на Крым и Севастополь. Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства и утвердил кандидатов на должности... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T18:45
2024-05-18T18:45
топ новостей недели
новости
общество
политика
харьковская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
заморозки
генштаб всу
алексей живов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. ВСУ усилили атаки на Крым и Севастополь. Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства и утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока страны. Белоусов ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России. Как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО. Заморозки в Крыму и гибель садового урожая.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Атаки на Крым и СевастопольНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать Крымский полуостров. Над территорией Крыма в ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников. В ночь на среду над полуостровом были сбиты 10 ракет ATACMS , в частности в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Вечером 15 мая над Крымом снова сбили 5 ракет ATACMS и отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и машина. Комиссии по оценке ущерба продолжили обходы домов, к счастью никто не пострадал. Ночью 16 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов над Крымом, а ночью 17 числа военным пришлось отражать новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь - в итоге за ночь уничтожены десятки БПЛА и более пяти морских дронов. Из-за падения обломков на электроподстанцию город частично остался без света. В связи со сложившейся ситуацией Развожаев отменил занятия в учебных учреждениях города после ночной массированной атаки. Всего ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.Силовой блок12 мая президент России Владимир Путин предложил на должности глав силового блока. Во вторник глава государства утвердил предложенные кандидатуры. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны назначен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера РФ. Также во вторник Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.Мобилизация в РоссииВопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет, заявил во вторник Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации тогда еще в качестве кандидата на пост министра обороны России. Речь, по его словам, идет о плановых мерах - призыве и контрактовании. Кроме того, Белоусов подчеркнул важность применения новых технологий и отработки новых методов ведения боевых действий в зоне спецоперации.Харьковское направлениеПодразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех. Российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках, считает военный блогер, политолог Алексей Живов.Заморозки в КрымуВ ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до - 4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до - 2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 число. В результате в Крыму пострадали фруктовые сады, рассказали РИА Новости Крым фермеры и главные агрономы агрофирм. В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн. Однако причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали не столько заморозки, сколько изначально некорректно выбранные районы для промышленной высадки культур, считают эксперты.
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
https://crimea.ria.ru/20240518/ukraina-i-zapad-imeyut-raznye-vzglyady-na-okonchanie-konflikta--zelenskiy-1137378092.html
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https://crimea.ria.ru/20240518/minimum-prav-na-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-mobilizatsii-1137377188.html
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топ новостей недели, новости, общество, политика, харьковская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), заморозки, генштаб всу, алексей живов, атаки всу на крым, андрей белоусов, министерство обороны рф
Новый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:45 18.05.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. ВСУ усилили атаки на Крым и Севастополь. Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства и утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока страны. Белоусов ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России. Как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО. Заморозки в Крыму и гибель садового урожая.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Атаки на Крым и Севастополь

На этой неделе ВСУ продолжали атаковать Крымский полуостров. Над территорией Крыма в ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников. В ночь на среду над полуостровом были сбиты 10 ракет ATACMS , в частности в Севастополе сработала система противовоздушной обороны.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Вечером 15 мая над Крымом снова сбили 5 ракет ATACMS и отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и машина.
Комиссии по оценке ущерба продолжили обходы домов, к счастью никто не пострадал. Ночью 16 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов над Крымом, а ночью 17 числа военным пришлось отражать новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь - в итоге за ночь уничтожены десятки БПЛА и более пяти морских дронов.
Из-за падения обломков на электроподстанцию город частично остался без света. В связи со сложившейся ситуацией Развожаев отменил занятия в учебных учреждениях города после ночной массированной атаки.
Всего ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
ЗРК Стрела-10М
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Силовой блок

12 мая президент России Владимир Путин предложил на должности глав силового блока. Во вторник глава государства утвердил предложенные кандидатуры. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны назначен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера РФ. Также во вторник Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.
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Украина и Запад имеют разные взгляды на окончание конфликта – Зеленский

Мобилизация в России

Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет, заявил во вторник Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации тогда еще в качестве кандидата на пост министра обороны России. Речь, по его словам, идет о плановых мерах - призыве и контрактовании. Кроме того, Белоусов подчеркнул важность применения новых технологий и отработки новых методов ведения боевых действий в зоне спецоперации.
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Харьковское направление

Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.
Российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках, считает военный блогер, политолог Алексей Живов.
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Заморозки в Крыму

В ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до - 4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до - 2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 число. В результате в Крыму пострадали фруктовые сады, рассказали РИА Новости Крым фермеры и главные агрономы агрофирм.
В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн. Однако причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали не столько заморозки, сколько изначально некорректно выбранные районы для промышленной высадки культур, считают эксперты.
Президент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
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Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации
 
Топ новостей неделиНовостиОбществоПолитикаХарьковская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ЗаморозкиГенштаб ВСУАлексей ЖивовАтаки ВСУ на КрымАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ
 
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