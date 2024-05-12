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ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока
ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока
Президент России Владимир Путин предложил сохранить на посту глав Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, МЧС и... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T21:50
2024-05-12T21:53
владимир путин (политик)
политика
формирование нового правительства рф
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
служба внешней разведки (свр)
сергей нарышкин
александр бортников
виктор золотов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил сохранить на посту глав Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, МЧС и ряда других силовых ведомств. Об этом сообщил Совет Федерации РФ. "В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств", - говорится в сообщении. Для проведения консультаций на должность министра внутренних дел предложен Колокольцев Владимир Александрович; на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович; на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич; на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич. Кроме того, на должность главы Минюста предложена кандидатура Чуйченко Константина Анатольевича; главы Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотова Виктора Васильевича; директора Федеральной службы охраны – Кочнева Дмитрия Викторовича. На пост начальника Главного управления специальных программ президента Путин предложил Линц Александра Леонидовича. "Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", - уточнили в Совфеде. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. А Сергей Шойгу, который занимал пост главы Минобороны около 12 лет, назначен секретарем Совета безопасности РФ.Формирование нового правительства России7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), политика, формирование нового правительства рф, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, александр бортников, виктор золотов, александр куренков
ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока

Путин внес кандидатуры глав силового блока

21:50 12.05.2024 (обновлено: 21:53 12.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил сохранить на посту глав Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, МЧС и ряда других силовых ведомств. Об этом сообщил Совет Федерации РФ.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Для проведения консультаций на должность министра внутренних дел предложен Колокольцев Владимир Александрович; на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович; на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич; на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич.
Кроме того, на должность главы Минюста предложена кандидатура Чуйченко Константина Анатольевича; главы Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотова Виктора Васильевича; директора Федеральной службы охраны – Кочнева Дмитрия Викторовича.
На пост начальника Главного управления специальных программ президента Путин предложил Линц Александра Леонидовича.
"Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", - уточнили в Совфеде.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. А Сергей Шойгу, который занимал пост главы Минобороны около 12 лет, назначен секретарем Совета безопасности РФ.

Формирование нового правительства России

7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаФормирование нового правительства РФМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Служба внешней разведки (СВР)Сергей НарышкинАлександр БортниковВиктор ЗолотовАлександр Куренков
 
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