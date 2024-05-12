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Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины
Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины
Подразделения российских войск атакуют врага на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T15:39
2024-05-12T15:39
2024-05-12T15:45
александр сырский
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск атакуют врага на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook* заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский.По словам главкома ВСУ, обострилась ситуация в Харьковской области, в приграничных районах продолжаются бои."На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется", – добавил Сырский.В Министерстве обороны РФ в воскресенье сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Накануне в результате наступательных действий в Харьковской области подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. А подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик в ДНР.8 мая Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.*запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской областиВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомИз Харькова вывозят стратегические предприятия
https://crimea.ria.ru/20240430/rossiya-nastupaet-zelenskiy-nazval-provalnye-dlya-vsu-uchastki-fronta-1136964764.html
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александр сырский, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, харьковская область
Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины
Главком ВСУ Александр Сырский признал продвижение войск РФ вглубь территории Украины
15:39 12.05.2024 (обновлено: 15:45 12.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск атакуют врага на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook* заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский.
"Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", – цитирует сообщение Сырского РИА Новости.
По словам главкома ВСУ, обострилась ситуация в Харьковской области, в приграничных районах продолжаются бои.
"На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется", – добавил Сырский.
В Министерстве обороны РФ в воскресенье сообщили
, что подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Накануне в результате наступательных действий в Харьковской области подразделения группировки войск "Север" освободили
населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. А подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик в ДНР.
8 мая Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
*запрещенная в России экстремистская организация
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