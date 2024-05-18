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Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев
Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев
Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T09:25
2024-05-18T09:38
михаил развожаев
севастополь
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энергосистема крыма
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Благодарю министра энергетики Российской Федерации Сергея Евгеньевича Цивилева, специалистов компаний "Россети" и МГТЭС за оказанную поддержку. Спасибо коммунальщикам города, участвовавшим в восстановительных работах, - написал губернатор в своем ТГ-канале. - И, конечно, благодарю всех севастопольцев, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Вместе мы справимся с любыми трудностями!"Вечером 17 мая в Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковТроллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
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Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев

Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено

09:25 18.05.2024 (обновлено: 09:38 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Благодарю министра энергетики Российской Федерации Сергея Евгеньевича Цивилева, специалистов компаний "Россети" и МГТЭС за оказанную поддержку. Спасибо коммунальщикам города, участвовавшим в восстановительных работах, - написал губернатор в своем ТГ-канале. - И, конечно, благодарю всех севастопольцев, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Вместе мы справимся с любыми трудностями!"
Вечером 17 мая в Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ.
В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.
Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.
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