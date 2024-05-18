https://crimea.ria.ru/20240518/vse-remontnye-raboty-na-podstantsii-sevastopol-zaversheny---razvozhaev-1137376832.html
Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев
Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев
Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T09:25
2024-05-18T09:25
2024-05-18T09:38
михаил развожаев
севастополь
новости крыма
энергосистема крыма
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110244/84/1102448473_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_5308cfc871f93f3c0daca74c8fe43ed5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Благодарю министра энергетики Российской Федерации Сергея Евгеньевича Цивилева, специалистов компаний "Россети" и МГТЭС за оказанную поддержку. Спасибо коммунальщикам города, участвовавшим в восстановительных работах, - написал губернатор в своем ТГ-канале. - И, конечно, благодарю всех севастопольцев, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Вместе мы справимся с любыми трудностями!"Вечером 17 мая в Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковТроллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110244/84/1102448473_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_30acbf27d1812217a943a7e9673a840c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости крыма, энергосистема крыма, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, электроэнергия, атаки всу на крым
Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев
Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено
09:25 18.05.2024 (обновлено: 09:38 18.05.2024)