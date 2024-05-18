https://crimea.ria.ru/20240518/vse-remontnye-raboty-na-podstantsii-sevastopol-zaversheny---razvozhaev-1137376832.html

Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев

Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Все ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев

Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T09:25

2024-05-18T09:25

2024-05-18T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Благодарю министра энергетики Российской Федерации Сергея Евгеньевича Цивилева, специалистов компаний "Россети" и МГТЭС за оказанную поддержку. Спасибо коммунальщикам города, участвовавшим в восстановительных работах, - написал губернатор в своем ТГ-канале. - И, конечно, благодарю всех севастопольцев, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Вместе мы справимся с любыми трудностями!"Вечером 17 мая в Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковТроллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-i-kubanyu-za-sutki-sbili-bolee-120-bespilotnikov-vsu-1137366956.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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