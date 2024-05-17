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Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:36
2024-05-17T16:12
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что к 20 часам планируем полностью восстановить мощность электроэнергии, необходимую для всего жилого массива. К этому времени все отключения абонентов закончатся.Но уже к утру – ориентировочно к 6 часам субботы – планируется завершить ремонтные работы на подстанции "Севастополь". В субботу город получит всю необходимую мощность и энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме, резюмировал Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20240517/razvozhaev-rasskzal-o-posledstviyakh-ataki-vsu-na-energosistemu-sevastopolya-1137366314.html
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михаил развожаев, севастополь, новости, крым, новости крыма, электросети, электроэнергия
Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе

В Севастополе вечером отключат городское освещение и заменят троллейбусы автобусами

15:36 17.05.2024 (обновлено: 16:12 17.05.2024)
 
© Андрей КиреевСевастополь. Архивное фото
Севастополь. Архивное фото
© Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что к 20 часам планируем полностью восстановить мощность электроэнергии, необходимую для всего жилого массива. К этому времени все отключения абонентов закончатся.
"При этом вечером не будет работать городское освещение и освещение торговых комплексов, - сказал Развожаев. - Также вечером в пятницу временно останавливаем электротранспорт, его заменят автобусным парком".
Но уже к утру – ориентировочно к 6 часам субботы – планируется завершить ремонтные работы на подстанции "Севастополь". В субботу город получит всю необходимую мощность и энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме, резюмировал Развожаев.
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