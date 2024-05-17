https://crimea.ria.ru/20240517/trolleybusy-i-gorodskoe-osveschenie-otklyuchat-v-sevastopole-1137366695.html

Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе

Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе

Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:36

2024-05-17T15:36

2024-05-17T16:12

михаил развожаев

севастополь

новости

крым

новости крыма

электросети

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111234/12/1112341299_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9fc78e4c1f7948d7c617527e85daaf51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что к 20 часам планируем полностью восстановить мощность электроэнергии, необходимую для всего жилого массива. К этому времени все отключения абонентов закончатся.Но уже к утру – ориентировочно к 6 часам субботы – планируется завершить ремонтные работы на подстанции "Севастополь". В субботу город получит всю необходимую мощность и энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме, резюмировал Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20240517/razvozhaev-rasskzal-o-posledstviyakh-ataki-vsu-na-energosistemu-sevastopolya-1137366314.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, крым, новости крыма, электросети, электроэнергия