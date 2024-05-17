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Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:36
2024-05-17T15:36
2024-05-17T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что к 20 часам планируем полностью восстановить мощность электроэнергии, необходимую для всего жилого массива. К этому времени все отключения абонентов закончатся.Но уже к утру – ориентировочно к 6 часам субботы – планируется завершить ремонтные работы на подстанции "Севастополь". В субботу город получит всю необходимую мощность и энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме, резюмировал Развожаев.
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Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
В Севастополе вечером отключат городское освещение и заменят троллейбусы автобусами
15:36 17.05.2024 (обновлено: 16:12 17.05.2024)