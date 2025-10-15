Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымскому мосту растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 16 часам. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T16:19
2025-10-15T16:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 16 часам.Также уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.За три часа очередь увеличилась на десять автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти

У Крымского моста в очереди со стороны Керчи стоят 142 автомобиля

16:19 15.10.2025 (обновлено: 16:20 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 16 часам.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 142 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
За три часа очередь увеличилась на десять автомобилей.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
