Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
2025-10-15T16:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 16 часам.Также уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.За три часа очередь увеличилась на десять автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
