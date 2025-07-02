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Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают

Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают

На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T16:12

2025-07-02T16:12

2025-07-02T16:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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крым

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керченский пролив

тамань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем Telegram-канале.Овдиенко подчеркнул, что на Крымском мосту пункты досмотра задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По информации замминистра транспорта Крыма в начале текущей недели на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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