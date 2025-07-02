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Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T16:12
2025-07-02T16:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем Telegram-канале.Овдиенко подчеркнул, что на Крымском мосту пункты досмотра задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По информации замминистра транспорта Крыма в начале текущей недели на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт
Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают

На Крымском мосту работает 110 пунктов досмотра с двух сторон – минтранс

16:12 02.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем Telegram-канале.

"Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50", – сказано в сообщении.

Овдиенко подчеркнул, что на Крымском мосту пункты досмотра задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По информации замминистра транспорта Крыма в начале текущей недели на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.
"Организовано дежурство скорой помощи в режиме оперативного реагирования, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов", – заверил Овдиенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
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