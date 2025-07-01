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Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году

Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году

За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T15:29

2025-07-01T15:29

2025-07-01T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что только в июне в регионе отдохнули около 830 тысяч человек, что на 11% превышает аналогичный показатель июня 2024-го.Больше всего гостей приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 59%. Почти треть турпотока приходится на железнодорожное сообщение, 12% приехали на полуостров через территорию исторических регионов.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Крым в этом году способен принять семь миллионов туристовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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