https://crimea.ria.ru/20250621/planka-v-7-millionov-turistov--kak-broniruyut-krym-i-chego-zhdat-ot-sezona-1147372830.html

Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона

Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона

Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T07:41

2025-06-21T07:41

2025-06-21T07:41

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей."Динамика по нашим объектам, начиная с майских праздников, выше, чем в прошлом и позапрошлом годах", - отметил эксперт.По его словам, это говорит о том, что прогноз на 7 млн туристов в этом году может быть оправдан.При этом, по мнению Сергея Маковея, подводить итоги курортного сезона в сентябре и даже октябре рано. Санаторно-курортный комплекс Крыма активно работает, обновляет базу и инфраструктуру, что оценивают гости, и продолжит работу в хорошей динамике до конца декабря. Также, по словам эксперта, в Крыму сейчас активно развивается СПА-направление, которое тоже очень востребовано у туристов и помогает расширять рамки курортного сезона. Поспособствовать притоку туристов в регион может и улучающийся сервис, и логистика, которая, по мнению эксперта, становится комфортнее."У нас наладилась пропускная система на Крымском мосту и с нашими соседями – Херсонской областью. Я лично езжу регулярно на территорию исторических регионов. Меня удивило, что нет очередей – там поставили сканер для легковушек, досмотр проходит быстрее. В этом плане ситуация наладилась", - констатировал гость эфира.Основной поток туристов в Крыму – это люди в возрасте от 30 до 35 лет, путешествующие с семьей и предпочитающие поездки на личном автомобиле или автобусе, сообщала ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокВ Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностейРоссияне выбирают для отдыха малые города Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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