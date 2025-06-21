https://crimea.ria.ru/20250621/planka-v-7-millionov-turistov--kak-broniruyut-krym-i-chego-zhdat-ot-sezona-1147372830.html
Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона
Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона
Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T07:41
2025-06-21T07:41
2025-06-21T07:41
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей."Динамика по нашим объектам, начиная с майских праздников, выше, чем в прошлом и позапрошлом годах", - отметил эксперт.По его словам, это говорит о том, что прогноз на 7 млн туристов в этом году может быть оправдан.При этом, по мнению Сергея Маковея, подводить итоги курортного сезона в сентябре и даже октябре рано. Санаторно-курортный комплекс Крыма активно работает, обновляет базу и инфраструктуру, что оценивают гости, и продолжит работу в хорошей динамике до конца декабря. Также, по словам эксперта, в Крыму сейчас активно развивается СПА-направление, которое тоже очень востребовано у туристов и помогает расширять рамки курортного сезона. Поспособствовать притоку туристов в регион может и улучающийся сервис, и логистика, которая, по мнению эксперта, становится комфортнее."У нас наладилась пропускная система на Крымском мосту и с нашими соседями – Херсонской областью. Я лично езжу регулярно на территорию исторических регионов. Меня удивило, что нет очередей – там поставили сканер для легковушек, досмотр проходит быстрее. В этом плане ситуация наладилась", - констатировал гость эфира.Основной поток туристов в Крыму – это люди в возрасте от 30 до 35 лет, путешествующие с семьей и предпочитающие поездки на личном автомобиле или автобусе, сообщала ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокВ Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностейРоссияне выбирают для отдыха малые города Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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туризм, крым, сергей маковей, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, мнения, отдых, отдых в крыму
Планка в 7 миллионов туристов – как бронируют Крым и чего ждать от сезона
Крым в этом году способен принять 7 миллионов туристов – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым.
Крым в этом году способен принять семь миллионов туристов, новые подходы санаториев серьезно расширяют рамки курортного сезона в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
"Динамика по нашим объектам, начиная с майских праздников, выше, чем в прошлом и позапрошлом годах", - отметил эксперт.
По его словам, это говорит о том, что прогноз на 7 млн туристов в этом году может быть оправдан.
"В советское время Крым принимал и 10 млн туристов. Сейчас у нас объектов размещения стало больше, поэтому мы готовы к цифре в 7 млн – это однозначно, и даже больше. Цыплят по осени считают, но это возможно – я надеюсь, планку в 7 млн мы все-таки возьмем", - отмечает специалист.
При этом, по мнению Сергея Маковея, подводить итоги курортного сезона в сентябре и даже октябре рано. Санаторно-курортный комплекс Крыма активно работает, обновляет базу и инфраструктуру, что оценивают гости, и продолжит работу в хорошей динамике до конца декабря.
Также, по словам эксперта, в Крыму сейчас активно развивается СПА-направление, которое тоже очень востребовано у туристов и помогает расширять рамки курортного сезона. Поспособствовать притоку туристов в регион может и улучающийся сервис, и логистика, которая, по мнению эксперта, становится комфортнее.
"У нас наладилась пропускная система на Крымском мосту и с нашими соседями – Херсонской областью. Я лично езжу регулярно на территорию исторических регионов. Меня удивило, что нет очередей – там поставили сканер для легковушек, досмотр проходит быстрее. В этом плане ситуация наладилась", - констатировал гость эфира.
Основной поток туристов
в Крыму – это люди в возрасте от 30 до 35 лет, путешествующие с семьей и предпочитающие поездки на личном автомобиле или автобусе, сообщала ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий.
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