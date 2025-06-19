https://crimea.ria.ru/20250619/rossiyane-vybirayut-dlya-otdykha-malye-goroda-kryma-1147314710.html

Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма

Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма

Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T08:35

2025-06-19T08:35

2025-06-19T08:35

алушта

судак

алупка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.Отмечается, что стоимость ночи размещения в Алуште обойдется туристам в среднем в 4792 рубля, в Судаке – 4132 рубля, в Зеленоградске – 8048 рублей. Также в рейтинг вошли Светлогорск Калининградской области со средней ценой за размещение 6177 рублей, крымские Алупка и Саки – 3972 и 3129 рублей соответственно.Далее в рейтинге Осташков, Тверской области с ценой за номер 8527 рублей, Приморско-Ахтарск Краснодарского края – 3600 рублей, Пионерский Калининградской области – 6033 рубля, Горячий Ключ на Кубани – 3646 рублей за ночь.По данным аналитиков, в целом популярность летнего отдыха в малых городах в 2025 году выросла на 32% по сравнению с летом прошлого года. Уточняется, что речь идет о городах с населением менее 50 тысяч человек.Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаТри города Крыма вошли в число самых экологичных курортов РоссииБлагословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым

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судак

алупка

саки

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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