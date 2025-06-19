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Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма
Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма
Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T08:35
2025-06-19T08:35
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.Отмечается, что стоимость ночи размещения в Алуште обойдется туристам в среднем в 4792 рубля, в Судаке – 4132 рубля, в Зеленоградске – 8048 рублей. Также в рейтинг вошли Светлогорск Калининградской области со средней ценой за размещение 6177 рублей, крымские Алупка и Саки – 3972 и 3129 рублей соответственно.Далее в рейтинге Осташков, Тверской области с ценой за номер 8527 рублей, Приморско-Ахтарск Краснодарского края – 3600 рублей, Пионерский Калининградской области – 6033 рубля, Горячий Ключ на Кубани – 3646 рублей за ночь.По данным аналитиков, в целом популярность летнего отдыха в малых городах в 2025 году выросла на 32% по сравнению с летом прошлого года. Уточняется, что речь идет о городах с населением менее 50 тысяч человек.Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаТри города Крыма вошли в число самых экологичных курортов РоссииБлагословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым
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алушта, судак, алупка, саки, новости крыма, крым курортный, отдых в крыму, крым
Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма

Четыре крымских курорта вошли в число самых популярных у туристов малых городов

08:35 19.06.2025
 
© РИА Новости КрымАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Алушта, Судак, Алупка и Саки вошли в число самых популярных малых городов для отдыха россиян в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

"На первом месте Алушта в Крыму, за которой 24% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте тоже крымский город, Судак, а на третьем – Зеленоградск Калининградской области 20 и 6% соответственно", выяснили аналитики.

Отмечается, что стоимость ночи размещения в Алуште обойдется туристам в среднем в 4792 рубля, в Судаке – 4132 рубля, в Зеленоградске – 8048 рублей. Также в рейтинг вошли Светлогорск Калининградской области со средней ценой за размещение 6177 рублей, крымские Алупка и Саки – 3972 и 3129 рублей соответственно.
Далее в рейтинге Осташков, Тверской области с ценой за номер 8527 рублей, Приморско-Ахтарск Краснодарского края – 3600 рублей, Пионерский Калининградской области – 6033 рубля, Горячий Ключ на Кубани – 3646 рублей за ночь.
По данным аналитиков, в целом популярность летнего отдыха в малых городах в 2025 году выросла на 32% по сравнению с летом прошлого года. Уточняется, что речь идет о городах с населением менее 50 тысяч человек.
Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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