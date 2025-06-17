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Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений
Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений
Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь. Такие аналитические данные привел РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T21:35
2025-06-17T21:35
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным исследования, в целом июнь из всех летних месяцев – самый экономный. При этом сделать поездку еще выгоднее можно, если отправиться в Керчь, где средняя стоимость размещения за ночь составляет 2482 рубля. На втором месте Саки, на третьем – Николаевка со средними ценами за ночевку в отеле 2543 и 2561 рублей соответственно.На четвертой позиции Ессентуки – 2956 рублей за ночь, далее следуют Курортное, Феодосия и Судак в Крыму – от 3 до 3,3 тысячи рублей. Замыкают рейтинг Краснодар, Кучугуры и Евпатория. В число самых популярных направлений для одиночного отдыха в июне вошли Феодосия, Алушта, Ялта и Судак. В десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом вошли Евпатория, Саки и Алупка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
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РИА Новости Крым
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россия, крым, новости крыма, отдых в крыму, крым курортный, курортный сезон
Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений

Семь курортов Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха в июне

21:35 17.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоВид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы
Вид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
По данным исследования, в целом июнь из всех летних месяцев – самый экономный. При этом сделать поездку еще выгоднее можно, если отправиться в Керчь, где средняя стоимость размещения за ночь составляет 2482 рубля. На втором месте Саки, на третьем – Николаевка со средними ценами за ночевку в отеле 2543 и 2561 рублей соответственно.
На четвертой позиции Ессентуки – 2956 рублей за ночь, далее следуют Курортное, Феодосия и Судак в Крыму – от 3 до 3,3 тысячи рублей. Замыкают рейтинг Краснодар, Кучугуры и Евпатория.
В число самых популярных направлений для одиночного отдыха в июне вошли Феодосия, Алушта, Ялта и Судак. В десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом вошли Евпатория, Саки и Алупка.
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РоссияКрымНовости КрымаОтдых в КрымуКрым курортныйКурортный сезон
 
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Заголовок открываемого материала
21:35Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений
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