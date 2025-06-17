https://crimea.ria.ru/20250617/ekonomnyy-otdykh-v-krymu-v-2025-godu--top-napravleniy-1147277301.html

Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений

Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Экономный отдых в Крыму в 2025 году – топ направлений

Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь. Такие аналитические данные привел РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T21:35

2025-06-17T21:35

2025-06-17T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Семь курортов Крыма вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в июне, при этом во главе рейтинга оказалась Керчь. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным исследования, в целом июнь из всех летних месяцев – самый экономный. При этом сделать поездку еще выгоднее можно, если отправиться в Керчь, где средняя стоимость размещения за ночь составляет 2482 рубля. На втором месте Саки, на третьем – Николаевка со средними ценами за ночевку в отеле 2543 и 2561 рублей соответственно.На четвертой позиции Ессентуки – 2956 рублей за ночь, далее следуют Курортное, Феодосия и Судак в Крыму – от 3 до 3,3 тысячи рублей. Замыкают рейтинг Краснодар, Кучугуры и Евпатория. В число самых популярных направлений для одиночного отдыха в июне вошли Феодосия, Алушта, Ялта и Судак. В десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом вошли Евпатория, Саки и Алупка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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