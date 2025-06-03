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Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым
Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым
Летний Крым – это теплое южное солнце, ласковое море, душистый аромат магнолий, легкий ветерок и шум прибоя. Это потрясающие рассветы и самые пьянящие закаты,... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T20:35
2025-06-03T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Летний Крым – это теплое южное солнце, ласковое море, душистый аромат магнолий, легкий ветерок и шум прибоя. Это потрясающие рассветы и самые пьянящие закаты, это сочные местные фрукты и цветущие лавандовые поля.Крым – это кадры кинопленки и детские воспоминания, это настоящее приключение, которое хочется пережить снова. Уже в этом году гостеприимный полуостров принял 1,5 миллиона туристов, но главное курортное время только начинается, а причин приехать в Крым никогда не становится меньше.Сами жители полуострова рассказали, ради чего стоит выбирать местные курорты и чем интересен Крым, своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делились заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова и заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух. Продолжаем интересоваться мнением звезд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризмаВ Крыму увеличился поток иностранных туристов
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крым, мнения, крым курортный, отдых в крыму, курортный сезон, видео, туризм в крыму
Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым

Главные причины ехать в Крым от певицы Юты – видео

20:35 03.06.2025 (обновлено: 22:05 03.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Летний Крым – это теплое южное солнце, ласковое море, душистый аромат магнолий, легкий ветерок и шум прибоя. Это потрясающие рассветы и самые пьянящие закаты, это сочные местные фрукты и цветущие лавандовые поля.
Крым – это кадры кинопленки и детские воспоминания, это настоящее приключение, которое хочется пережить снова. Уже в этом году гостеприимный полуостров принял 1,5 миллиона туристов, но главное курортное время только начинается, а причин приехать в Крым никогда не становится меньше.
Сами жители полуострова рассказали, ради чего стоит выбирать местные курорты и чем интересен Крым, своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делились заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова и заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух. Продолжаем интересоваться мнением звезд.

"Крым – благословенная земля, уникальное место, в котором сочетается огромное разнообразие. И люди там добрые, настоящие", – поделилась своим мнением с РИА Новости Крым заслуженная артистка РФ, певица Юта.

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