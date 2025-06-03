https://crimea.ria.ru/20250603/blagoslovennaya-zemlya-pevitsa-yuta-nazvala-prichiny-ekhat-v-krym-1146916647.html

Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым

Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым

Летний Крым – это теплое южное солнце, ласковое море, душистый аромат магнолий, легкий ветерок и шум прибоя. Это потрясающие рассветы и самые пьянящие закаты,... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T20:35

2025-06-03T20:35

2025-06-03T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Летний Крым – это теплое южное солнце, ласковое море, душистый аромат магнолий, легкий ветерок и шум прибоя. Это потрясающие рассветы и самые пьянящие закаты, это сочные местные фрукты и цветущие лавандовые поля.Крым – это кадры кинопленки и детские воспоминания, это настоящее приключение, которое хочется пережить снова. Уже в этом году гостеприимный полуостров принял 1,5 миллиона туристов, но главное курортное время только начинается, а причин приехать в Крым никогда не становится меньше.Сами жители полуострова рассказали, ради чего стоит выбирать местные курорты и чем интересен Крым, своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делились заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова и заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух. Продолжаем интересоваться мнением звезд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризмаВ Крыму увеличился поток иностранных туристов

https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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