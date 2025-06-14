https://crimea.ria.ru/20250614/turisty-odinochki-vybirayut-krym--samye-populyarnye-goroda-1147191992.html

Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города

Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города

Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T08:48

2025-06-14T08:48

2025-06-14T08:48

феодосия

алушта

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным сервиса, первые три места в рейтинге заняли Сочи со средней ценой ночевки в отеле 3093 рубля, второе место разделили Санкт-Петербург – 2886 рублей за ночь, и Анапа – 2022 рубля. На третьем месте расположилась Москва, где можно разместиться за 2045 рублей.Далее следует Феодосия в Крыму, где одиночный турист может поселиться в среднем за 1993 рубля за ночь. Также в рейтинге Алушта – 1814 рублей, Ялта – 3256 рублей, Судак – 2298 рублей за размещение.Кроме того, одиночные туристы выбирают Геленджик и Ольгинку в Краснодарском крае, с ценами 3179 и 2929 рублей соответственно.Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом, информировал ранее сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в маеКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России

феодосия

алушта

ялта

судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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