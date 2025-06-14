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Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T08:48
2025-06-14T08:48
2025-06-14T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным сервиса, первые три места в рейтинге заняли Сочи со средней ценой ночевки в отеле 3093 рубля, второе место разделили Санкт-Петербург – 2886 рублей за ночь, и Анапа – 2022 рубля. На третьем месте расположилась Москва, где можно разместиться за 2045 рублей.Далее следует Феодосия в Крыму, где одиночный турист может поселиться в среднем за 1993 рубля за ночь. Также в рейтинге Алушта – 1814 рублей, Ялта – 3256 рублей, Судак – 2298 рублей за размещение.Кроме того, одиночные туристы выбирают Геленджик и Ольгинку в Краснодарском крае, с ценами 3179 и 2929 рублей соответственно.Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом, информировал ранее сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в маеКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
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РИА Новости Крым
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феодосия, алушта, ялта, судак, новости, новости крыма, туризм, туризм в крыму
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Крым вошел в топ-направлений для одиночного отдыха в июне – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"Одиночные путешествия становятся популярнее с каждым годом. Например, в июне 2025 года популярность одиночных поездок выросла на 15% по сравнению с июнем 2024 года", – говорится в исследовании.
По данным сервиса, первые три места в рейтинге заняли Сочи со средней ценой ночевки в отеле 3093 рубля, второе место разделили Санкт-Петербург – 2886 рублей за ночь, и Анапа – 2022 рубля. На третьем месте расположилась Москва, где можно разместиться за 2045 рублей.
Далее следует Феодосия в Крыму, где одиночный турист может поселиться в среднем за 1993 рубля за ночь. Также в рейтинге Алушта – 1814 рублей, Ялта – 3256 рублей, Судак – 2298 рублей за размещение.
Кроме того, одиночные туристы выбирают Геленджик и Ольгинку в Краснодарском крае, с ценами 3179 и 2929 рублей соответственно.
Евпатория, Саки и Алупка
вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом, информировал ранее сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
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