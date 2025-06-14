Рейтинг@Mail.ru
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250614/turisty-odinochki-vybirayut-krym--samye-populyarnye-goroda-1147191992.html
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T08:48
2025-06-14T08:48
феодосия
алушта
ялта
судак
новости
новости крыма
туризм
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471395_0:66:1620:977_1920x0_80_0_0_0587b133cda7dc4c671b24e9633bb633.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным сервиса, первые три места в рейтинге заняли Сочи со средней ценой ночевки в отеле 3093 рубля, второе место разделили Санкт-Петербург – 2886 рублей за ночь, и Анапа – 2022 рубля. На третьем месте расположилась Москва, где можно разместиться за 2045 рублей.Далее следует Феодосия в Крыму, где одиночный турист может поселиться в среднем за 1993 рубля за ночь. Также в рейтинге Алушта – 1814 рублей, Ялта – 3256 рублей, Судак – 2298 рублей за размещение.Кроме того, одиночные туристы выбирают Геленджик и Ольгинку в Краснодарском крае, с ценами 3179 и 2929 рублей соответственно.Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом, информировал ранее сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в маеКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
феодосия
алушта
ялта
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119471395_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_4eaca24042da99e99abb8d341bcc40e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, алушта, ялта, судак, новости, новости крыма, туризм, туризм в крыму
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города

Крым вошел в топ-направлений для одиночного отдыха в июне – исследование

08:48 14.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Четыре города в Крыму вошли в число популярных направлений для одиночного отдыха в июне. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

"Одиночные путешествия становятся популярнее с каждым годом. Например, в июне 2025 года популярность одиночных поездок выросла на 15% по сравнению с июнем 2024 года", – говорится в исследовании.

По данным сервиса, первые три места в рейтинге заняли Сочи со средней ценой ночевки в отеле 3093 рубля, второе место разделили Санкт-Петербург – 2886 рублей за ночь, и Анапа – 2022 рубля. На третьем месте расположилась Москва, где можно разместиться за 2045 рублей.
Далее следует Феодосия в Крыму, где одиночный турист может поселиться в среднем за 1993 рубля за ночь. Также в рейтинге Алушта – 1814 рублей, Ялта – 3256 рублей, Судак – 2298 рублей за размещение.
Кроме того, одиночные туристы выбирают Геленджик и Ольгинку в Краснодарском крае, с ценами 3179 и 2929 рублей соответственно.
Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом, информировал ранее сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае
Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха
Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
 
ФеодосияАлуштаЯлтаСудакНовостиНовости КрымаТуризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
11:45Жилой дом и машина сгорели в Крыму
11:26Россиян начали эвакуировать из Ирана
11:14На Крымском мосту очередь выросла в два раза
11:09Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
10:56Шквал с грозами и градом идет на Крым
10:53Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
10:46В горах Крыма спасли двух туристов
10:30На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды
10:07Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
09:48Севастополь поздравили с Днем рождения
09:27Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
09:08Пенсионер спас мужчину из горящей квартиры в Феодосии
08:48Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
08:11Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика
07:43В России разработали тест на иммунитет к холере
07:10Шесть беспилотников сбили над Крымом
00:01Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
22:42Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день
Лента новостейМолния