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Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T20:08
2025-06-05T20:08
2025-06-05T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру в День эколога и Всемирный день окружающей среды, который отмечают 5 июня.По данным сервиса бронирований, средняя цена за ночь размещения в Геленджике обойдется в 5875 рублей, в Евпатории – 4312 рублей, в Кисловодске – 4449 рублей. Четвертое и пятое места в экологическом рейтинге курортов заняли Саки со средней ценой номера в 2896 рублей и Алупка – 4099 рублей.Кроме того, в десятку вошли карельская Сортавала со средним суточным ценником на заселение в 7343 рублей, Ессентуки – 3572 рублей, Осташков, Тверской области – 8766 рублей, Красноярск, – 4261 рублей и Железноводск Ставропольского края, где одна ночевка в отеле среднем стоит 3686 рублей. Уточняется, что в данном случае ранжировались только достаточно крупные города, а не курортные поселки.Евпатория ранее вошла в топ направлений длительного отдыха туристов в майские праздники. Ялту российские туристы выбирают для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в КрымВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеЗапашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым
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россия, крым, евпатория, саки, алупка, новости крыма, экология, лето в крыму
Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России
Евпатория и еще два города Крыма вошли в топ экологичных курортов для летнего отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру в День эколога и Всемирный день окружающей среды, который отмечают 5 июня.
"На первое место среди популярных направлений лета вышел Геленджик. На втором месте Евпатория, этот город – один из самых чистых в Крыму. На третьем месте – Кисловодск", – выяснили аналитики на основе данных экологических рейтингов.
По данным сервиса бронирований, средняя цена за ночь размещения в Геленджике обойдется в 5875 рублей, в Евпатории – 4312 рублей, в Кисловодске – 4449 рублей. Четвертое и пятое места в экологическом рейтинге курортов заняли Саки со средней ценой номера в 2896 рублей и Алупка – 4099 рублей.
Кроме того, в десятку вошли карельская Сортавала со средним суточным ценником на заселение в 7343 рублей, Ессентуки – 3572 рублей, Осташков, Тверской области – 8766 рублей, Красноярск, – 4261 рублей и Железноводск Ставропольского края, где одна ночевка в отеле среднем стоит 3686 рублей. Уточняется, что в данном случае ранжировались только достаточно крупные города, а не курортные поселки.
Евпатория ранее вошла в топ направлений длительного отдыха
туристов в майские праздники. Ялту российские туристы выбирают для автопутешествий
, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха.
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