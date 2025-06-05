https://crimea.ria.ru/20250605/tri-goroda-kryma-voshli-v-chislo-samykh-ekologichnykh-kurortov-rossii-1146963024.html

Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России

Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Три города Крыма вошли в число самых экологичных курортов России

Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T20:08

2025-06-05T20:08

2025-06-05T20:08

россия

крым

евпатория

саки

алупка

новости крыма

экология

лето в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Евпатория, Саки и Алупка вошли в десятку направлений с лучшей экологией для отдыха летом. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру в День эколога и Всемирный день окружающей среды, который отмечают 5 июня.По данным сервиса бронирований, средняя цена за ночь размещения в Геленджике обойдется в 5875 рублей, в Евпатории – 4312 рублей, в Кисловодске – 4449 рублей. Четвертое и пятое места в экологическом рейтинге курортов заняли Саки со средней ценой номера в 2896 рублей и Алупка – 4099 рублей.Кроме того, в десятку вошли карельская Сортавала со средним суточным ценником на заселение в 7343 рублей, Ессентуки – 3572 рублей, Осташков, Тверской области – 8766 рублей, Красноярск, – 4261 рублей и Железноводск Ставропольского края, где одна ночевка в отеле среднем стоит 3686 рублей. Уточняется, что в данном случае ранжировались только достаточно крупные города, а не курортные поселки.Евпатория ранее вошла в топ направлений длительного отдыха туристов в майские праздники. Ялту российские туристы выбирают для автопутешествий, а Севастополь и Алушту – для коттеджного отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в КрымВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеЗапашный призвал не терять времени и срочно ехать в Крым

россия

крым

евпатория

саки

алупка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, евпатория, саки, алупка, новости крыма, экология, лето в крыму