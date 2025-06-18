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Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

Основной поток туристов в Крыму – это люди в возрасте от 30 до 35 лет, путешествующие с семьей и предпочитающие поездки на личном автомобиле или автобусе. Об... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T08:56

2025-06-18T08:56

2025-06-18T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. Основной поток туристов в Крыму – это люди в возрасте от 30 до 35 лет, путешествующие с семьей и предпочитающие поездки на личном автомобиле или автобусе. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, отдых в Крыму выбирают осознанно: туристы ориентируются на соотношение цены и качества, особенно учитывая конкуренцию со стороны других стран, в том числе ближнего зарубежья. Как отметила Бабий, крымский отдыхающий умеет считать деньги и стремится получить максимум за разумную цену, без переплат даже за высокий уровень комфорта.И добавила, что средняя продолжительность отдыха в республике составляет 7-10 дней. Более короткие заезды – на 3-4 дня – характерны для жителей ближайших регионов или самих крымчан, которые используют выходные и праздники для коротких путешествий по полуострову.Что касается иностранцев, то по словам Бабий, их количество в Крыму остается стабильным. Основной акцент по-прежнему делается на внутренний российский рынок, который обеспечивает основной туристический поток на полуостров.Тем не менее, по ее мнению, полуостров остается интересным и для зарубежных гостей, в частности – из стран СНГ. Некоторые иностранные туристы посещают Крым в рамках культурных мероприятий, например, таких как фестиваль "Великое русское слово", и делятся своими впечатлениями, способствуя продвижению отдыха на полуострове за рубежом.Портрет среднестатистического туриста составили и в Севастополе. Так, по мнению начальника местного Управления туризма Марии Ветлицкой, город-герой чаще всего посещают люди за 40. В основном это отдыхающие с семьей, в которой до двух детей. Она также отметила, что выросла средняя протяженность пребывания на отдыхе в Севастополе летом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные городаВ Крыму ожидают увеличения турпотока на третьДва музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу

https://crimea.ria.ru/20250610/kak-v-krymu-zaschischayut-prava-turistov-1146948236.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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