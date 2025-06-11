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В Крыму ожидают увеличение турпотока на треть - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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В Крыму ожидают увеличение турпотока на треть
В Крыму ожидают увеличение турпотока на треть - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Крыму ожидают увеличение турпотока на треть
Жилье для туристов Крыму на июль и август практически полностью забронировано. Прогнозы по курортному сезону, которые давали в начале года, сейчас активно... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:14
2025-06-11T20:48
радио "спутник в крыму"
людмила бабий
мнения
туризм в крыму
отдых в крыму
крым
новости крыма
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жилье для туристов Крыму на июль и август практически полностью забронировано. Прогнозы по курортному сезону, которые давали в начале года, сейчас активно сбываются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий."Если ситуация продолжит складываться так же и дальше, по объему турпотока мы выйдем на +30…35 процентов по отношению к прошлому году", – заявила Бабий.Эксперт подчеркнула, что с каждым годом растет популярность автотуризма. Для Крыма это особенно актуально, так как на личном транспорте туристы буквально за несколько дней могут посетить самые знаковые места полуострова.В Крыму 11,5 тысяч памятников природы, истории и архитектуры, заметила Бабий. Все они расположены на небольшой, компактной территории."За время отпуска можно получить действительно разнообразную гамму ощущений, а не только койку, пляж и еду. Вряд ли у кого-то получится остаться равнодушным после посещения лавандовых полей, дегустации натурального вина, после знаковых мест городов-героев Керчи и Севастополя", – говорит специалист.По ее словам, Крым полностью готов к приему туристов. На полуостров гости приезжают отдыхать, жить и работать. Этому способствует вся инфраструктура."Инфраструктура улучшается. С 2014 года подвижки весьма заметны. Плюс ко всему, на Юге России цены сейчас самые низкие в Крыму", – подчеркнула спикер.Она добавила, что у многих собственников жилья цены остались на уровне прошлого года. По словам эксперта, стоимость аренды может незначительно вырасти к концу сезона. Но это обычная практика у отельеров в такой период, резюмировала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в КрымуКак в Крыму защищают права туристовВ Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
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людмила бабий, мнения, туризм в крыму, отдых в крыму, крым, новости крыма, курортный сезон
В Крыму ожидают увеличение турпотока на треть

Турпоток в Крыму может вырасти до 35% по сравнению с предыдущим годом – эксперт

21:14 11.06.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жилье для туристов Крыму на июль и август практически полностью забронировано. Прогнозы по курортному сезону, которые давали в начале года, сейчас активно сбываются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Если ситуация продолжит складываться так же и дальше, по объему турпотока мы выйдем на +30…35 процентов по отношению к прошлому году", – заявила Бабий.
Эксперт подчеркнула, что с каждым годом растет популярность автотуризма. Для Крыма это особенно актуально, так как на личном транспорте туристы буквально за несколько дней могут посетить самые знаковые места полуострова.
"По количеству машин на наших узких улочках старых городов уже понятно, что вся география России приехала в гости в Крым", – поделилась наблюдением эксперт.
В Крыму 11,5 тысяч памятников природы, истории и архитектуры, заметила Бабий. Все они расположены на небольшой, компактной территории.
"За время отпуска можно получить действительно разнообразную гамму ощущений, а не только койку, пляж и еду. Вряд ли у кого-то получится остаться равнодушным после посещения лавандовых полей, дегустации натурального вина, после знаковых мест городов-героев Керчи и Севастополя", – говорит специалист.
По ее словам, Крым полностью готов к приему туристов. На полуостров гости приезжают отдыхать, жить и работать. Этому способствует вся инфраструктура.
"Инфраструктура улучшается. С 2014 года подвижки весьма заметны. Плюс ко всему, на Юге России цены сейчас самые низкие в Крыму", – подчеркнула спикер.
Она добавила, что у многих собственников жилья цены остались на уровне прошлого года. По словам эксперта, стоимость аренды может незначительно вырасти к концу сезона. Но это обычная практика у отельеров в такой период, резюмировала она.
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