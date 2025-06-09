https://crimea.ria.ru/20250609/v-sevastopole-sostavili-portret-srednestatisticheskogo-turista-1147062648.html

В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста

В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста

Средний возраст туриста в Севастополе составляет 40+, в основном это люди семейные, прибывающие с супругами и детьми. Об этом на аппаратном совещании... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T20:48

2025-06-09T20:48

2025-06-09T20:48

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курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Средний возраст туриста в Севастополе составляет 40+, в основном это люди семейные, прибывающие с супругами и детьми. Об этом на аппаратном совещании правительства города рассказала начальник Управления туризма города Мария Ветлицкая.При этом, по сравнению с прошлым годом, средний чек, который оставляет такой турист, вырос с 3 800 до 4 200 рублей на человека, отметила она."И люди готовы больше пребывать в Севастополе. Если в прошлом году у нас была средняя протяженность пребывания в городе летом не больше четырех дней в среднем, то в этом году это уже 7 дней", – добавила Ветлицкая.Она также отметила, что, согласно первой июньской статистике, большинство туристов приезжают в Севастополь на автомобилях через новые территории.По словам Ветлицкой, высокую загрузку отелей в Севастополе в июне на фоне других регионов можно объяснить хорошими ценами, которые были предложены туристу: от двух тысяч за номер в сутки.Ранее Ветлицкая сообщила, что отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены более чем на 80%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы ждут от отдыха в КрымуТри города Крыма вошли в число самых экологичных курортов РоссииПутин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, туризм, отдых, новости севастополя, курортный сезон