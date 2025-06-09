https://crimea.ria.ru/20250609/v-sevastopole-sostavili-portret-srednestatisticheskogo-turista-1147062648.html
В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
Средний возраст туриста в Севастополе составляет 40+, в основном это люди семейные, прибывающие с супругами и детьми. Об этом на аппаратном совещании... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T20:48
2025-06-09T20:48
2025-06-09T20:48
севастополь
туризм
отдых
новости севастополя
курортный сезон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/63/1114746315_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_3a1f5801481f2d9b3ec1e706399e179a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Средний возраст туриста в Севастополе составляет 40+, в основном это люди семейные, прибывающие с супругами и детьми. Об этом на аппаратном совещании правительства города рассказала начальник Управления туризма города Мария Ветлицкая.При этом, по сравнению с прошлым годом, средний чек, который оставляет такой турист, вырос с 3 800 до 4 200 рублей на человека, отметила она."И люди готовы больше пребывать в Севастополе. Если в прошлом году у нас была средняя протяженность пребывания в городе летом не больше четырех дней в среднем, то в этом году это уже 7 дней", – добавила Ветлицкая.Она также отметила, что, согласно первой июньской статистике, большинство туристов приезжают в Севастополь на автомобилях через новые территории.По словам Ветлицкой, высокую загрузку отелей в Севастополе в июне на фоне других регионов можно объяснить хорошими ценами, которые были предложены туристу: от двух тысяч за номер в сутки.Ранее Ветлицкая сообщила, что отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены более чем на 80%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы ждут от отдыха в КрымуТри города Крыма вошли в число самых экологичных курортов РоссииПутин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/63/1114746315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c768ef9892b6e71bf0431176fdc2a8b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, туризм, отдых, новости севастополя, курортный сезон
В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
Средний возраст туриста в Севастополе составляет 40 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Средний возраст туриста в Севастополе составляет 40+, в основном это люди семейные, прибывающие с супругами и детьми. Об этом на аппаратном совещании правительства города рассказала начальник Управления туризма города Мария Ветлицкая.
"Средний портрет туриста – это 40+. В основном семейные люди и один – два ребенка, то есть в среднем четыре человека приезжает", – сказала Ветлицкая.
При этом, по сравнению с прошлым годом, средний чек, который оставляет такой турист, вырос с 3 800 до 4 200 рублей на человека, отметила она.
"И люди готовы больше пребывать в Севастополе. Если в прошлом году у нас была средняя протяженность пребывания в городе летом не больше четырех дней в среднем, то в этом году это уже 7 дней", – добавила Ветлицкая.
Она также отметила, что, согласно первой июньской статистике, большинство туристов приезжают в Севастополь на автомобилях через новые территории.
По словам Ветлицкой, высокую загрузку отелей в Севастополе в июне на фоне других регионов можно объяснить хорошими ценами, которые были предложены туристу: от двух тысяч за номер в сутки.
Ранее Ветлицкая сообщила
, что отели и гостиницы Севастополя летом прогнозируемо будут загружены более чем на 80%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: