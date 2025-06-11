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Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу

Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу

В Симферополе два музея объединили экскурсиями и скидками. Центральный музей Тавриды и музей антично-средневекового города Неаполь Скифский удвоили свои силы и... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T14:55

2025-06-11T14:55

2025-06-11T14:55

музеи крыма

симферополь

центральный музей тавриды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе два музея объединили экскурсиями и скидками. Центральный музей Тавриды и музей антично-средневекового города Неаполь Скифский удвоили свои силы и ко Дню России запустили первый в Крыму межмузейный пеший маршрут, передает корреспондент РИА Новости Крым."Уже многие годы наши министерство культуры, министерство туризма, общественники обсуждают необходимость создания такого цельного туристического маршрута, который будет посвящен достопримечательностям старого города Ак-Мечети. Идея витала давно, но до сих пор не оформилась во что-то работающее", - прокомментировала событие заместитель директора Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" Ирина Шкрибляк.Ранее экскурсионные маршруты по Симферополю, отметила она, были организованы по большей части только в так называемую губернскую часть города и не касалась части старинного Симферополя. Но эта необходимость, считают музейщики, давно назрела.Маршрут длинной в 3,5 км рекомендуют самостоятельно узнать при помощи разработанной специальной карты, размещенной в приложении Easy Travel. Путешествие можно самостоятельно начинать как от Центрального музея Тавриды, так и в обратном направлении – от Неаполя Скифского. Приложение поможет узнать обо всех интересных объектах на пути туриста. Среди них - старейшая в Крыму мечеть Кебир-Джами, греческие торговые ряды, доходный дом Крылова, бывшее училище Талмуд-Тора, старинный Петровский фонтан и другие."Мы подобрали и загрузили в приложение фотографии того, как здания выглядели 150 лет тому назад, чтобы погружение экскурсантов проходило наиболее ярко", - рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Тавриды Денис Корнеев.А Андрей Мальгин подчеркнул, что сотрудники музеев в том числе надеются, что, благодаря их начинаниям, городские власти облагородят так называемый Старый город Симферополя по примеру Малого Иерусалима в Евпатории.Также они отмечают, что значительный перепад высот на маршруте позволит совершенствовать физическую форму туристов. Есть и еще один существенный бонус – билет во второй музей на маршруте продадут с 50% скидкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонатыВ Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня РоссииДень России в Крыму – где и как отметить праздникИсторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи крыма, симферополь, центральный музей тавриды, андрей мальгин, туризм в крыму, новости крыма, крым, история, видео