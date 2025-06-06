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Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина
Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина
В ялтинском поселке Гурзуф после ремонта и реставрации открылся музей Александра Пушкина. Церемония была приурочена к 226-й годовщине со дня рождения поэта и ко РИА Новости Крым, 06.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Гурзуф после ремонта и реставрации открылся музей Александра Пушкина. Церемония была приурочена к 226-й годовщине со дня рождения поэта и ко Дню русского языка. Об этом сообщили в минкультуры Крыма.Реконструкция здания стала возможной благодаря указу президента России Владимира Путина "О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина".Работы началась осенью 2023 года. За счет средств федерального бюджета, кроме реставрации здания, музей оснастили оборудованием, а также создали новую экспозицию. На эти работы было выделено порядка 278 млн рублей. На реэкспозицию выставочного пространства музея из республиканского бюджета дополнительно выделили более 6 млн рублей.Специалисты укрепили несущие конструкции и подпорные стены, перекрытия первого и второго этажей здания. Также удалось воссоздать исторический облик музея, в том числе мансардного этажа и бельведера, а также лестницы, ведущей на мансардный этаж. Для создания подлинной атмосферы пушкинской эпохи приобретены 47 уникальных музейных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человекСамые известные музеи Крыма - инфографикаУ Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития
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крым, ялта, дом-музей пушкина в гурзуфе, музеи крыма, культура, новости крыма
Исторический облик и новая экспозиция: в Ялте открылся музей Пушкина

В Крыму после реставрации открылся музей Пушкина

18:17 06.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМузей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Гурзуф после ремонта и реставрации открылся музей Александра Пушкина. Церемония была приурочена к 226-й годовщине со дня рождения поэта и ко Дню русского языка. Об этом сообщили в минкультуры Крыма.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМузей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Реконструкция здания стала возможной благодаря указу президента России Владимира Путина "О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина".
Работы началась осенью 2023 года. За счет средств федерального бюджета, кроме реставрации здания, музей оснастили оборудованием, а также создали новую экспозицию. На эти работы было выделено порядка 278 млн рублей. На реэкспозицию выставочного пространства музея из республиканского бюджета дополнительно выделили более 6 млн рублей.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМузей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Специалисты укрепили несущие конструкции и подпорные стены, перекрытия первого и второго этажей здания. Также удалось воссоздать исторический облик музея, в том числе мансардного этажа и бельведера, а также лестницы, ведущей на мансардный этаж. Для создания подлинной атмосферы пушкинской эпохи приобретены 47 уникальных музейных предметов.

Шторы в экспозиционных залах были пошиты по историческим эскизам. А доминантой экспозиции стал изготовленный вручную по мемориальному образцу 1818 года церемониальный костюм первого владельца дома – герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье в статусе кавалера Ордена Святого Духа. уточнили в министерстве.

© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМузей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
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