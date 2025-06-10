https://crimea.ria.ru/20250610/v-novom-khersonese-otkroyut-obnovlennuyu-ekspozitsiyu-v-chest-dnya-rossii-1147094656.html

В Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня России

В Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня России - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня России

В День России, 12 июня, в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Севастополе откроется обновленная экспозиция Музея Крыма и Новороссии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T22:16

2025-06-10T22:16

2025-06-10T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В День России, 12 июня, в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес в Севастополе откроется обновленная экспозиция Музея Крыма и Новороссии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения."Экспозиция получила принципиально новый формат: теперь каждый зал музея — это параграф живого, визуального учебника истории, созданного с применением передовых технологий", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, вместо традиционного музейного показа в экспозиции будут представлены документальные фильмы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, исторические реконструкции и мультимедийные образы, построенные на основе достоверных архивных источниковЭкспозиция откроется 12 июня в 15:00.Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации.В "Новом Херсонесе" здания и сооружения общей площадью 140 000 кв. м. располагаются на 24 гектарах благоустроенной территории, которая представляет собой уникальный садово-парковый ансамбль.Больше 1,7 миллиона туристов побывали на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе с момента открытия в июле 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День России в Крыму – где и как отметить праздникЭкспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы Десять причин приехать в Крым летом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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