https://crimea.ria.ru/20250611/v-muzee-svyatitelya-luki-v-krymu-khotyat-sozdat-interaktivnye-eksponaty-1147120407.html

В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты

В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты

РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T13:28

2025-06-11T13:28

2025-06-11T14:58

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святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

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15 последних лет жизни этот чудесный доктор прожил в Крыму. Здесь он умер, здесь был похоронен. Эти 15 лет не были для него легкими – недопонимание властей и многочисленные недуги, самый тяжелый из которых - слепота.Доктора медицины и доктора богословия, священноисповедника Луку Крымского почитают во всем мире. Его мемориальные музеи есть в разных городах, где жил, работал и проповедовал святой. Есть такой и в Крыму."Исцеляющие" стулья- Без музея было невозможно, потому что нашего святителя Луку к тому моменту, когда открывался музей, прославили в лике не только местночтимых святых, но и причислили к сонму новомучеников российских. Как только был основан монастырь, буквально в том же году был основан и наш музей, это 2003 год. Музей как раз был открыт к 11 июня – дате смерти святителя, - рассказывает сотрудник музея при Свято-Троицком монастыре, где служил святитель, Наталья Дорофеева.Первые экспонаты поступили от родственников. Например, от внучатой племянницы Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого Майи Дмитриевны Тум-Прозоровской. Ей уже хорошо за 90 лет, она живет в Симферополе.- Этой семьей были переданы очень многие экспонаты, оригиналы, мемориальные вещи, которые являются основой фондов любого музея. Но мы рассказываем в нашем музее не только о том периоде, когда владыка жил здесь и управлял нашей Крымской епархией, но и обо всей его жизни. Родился святитель Лука тоже у нас в Крыму, в Керчи, - говорит наш экскурсовод.Наталья Дорофеева ведет нас по музейным залам и интригует, что сейчас покажет необычный экспонат, который доставляет сотрудникам музея много беспокойства. Мы ждем икону, не ко времени бьющие часы, необычный хирургический инструмент, но Наталья нам показывает красивый старый… стул.- Вот он, этот венский стул, середина ХIХ века. На этом стульчике святитель Лука отдыхал в гостях. Этот экспонат нам был подарен семьей отца Михаила Семеняки, который был клириком Александра-Невского собора в Ялте. Когда Владыка там служил, он гостил у отца Михаила и отдыхал у него дома, на этом стульчике. Этот стул уже в музее начал обрастать легендами. Шептались, что, если на нем посидеть, то можно исцелиться. Многие приезжают именно ради стула, у нас из-за этого бывают даже конфликтные ситуации. Приходится с большим терпением объяснять, что это - музейный экспонат. Оградить стул веревочкой не помогает, надо его как-то по-другому закрывать, но не совсем, чтобы до него можно было дотрагиваться, но не сидеть.Рядом стоит еще один стул – мягкий. Он в специальном охранном коробе.- Этот второй стул был передан не совсем отреставрированным, местами выглядывала вата, которой был он набит. Начался разбор стула "на святыньки", поэтому пришлось его закрыть.От Толстого к ЕвхаристииНаталья подводит нас к одной из витрин и показывает еще один экспонат, который женщины могут увидеть только в музее, да и многие мужчины в музее св. Луки видят в первый раз.- Это антиминс - плат, который стелется на престол в алтарной части церкви. На нем происходит таинство Евхаристии. Даже дотронуться мы с вами до него не можем. Мне, например, чтобы описать его, отснять и задокументировать, приходилось просить батюшку, чтобы он сам его достал, измерил и разложил мне для фотографий. Конкретно на этом антиминсе не только служил святитель Лука, но здесь есть его подпись, так как все антиминсы подписываются правящим архиереем. И здесь мы с вами видим почерк святителя Луки: "смиренный Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский". Наши крымские батюшки говорят, что, слава Богу, в алтарях крымских храмов еще сохранились антиминсы, подписанные святителем Лукой как правящим архиереем.Музей святителя Луки – небольшой, почти домашний, собранный народом. Каждый экспонат его – ценен. То, что Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий писал собственноручно пером, хранится в запасниках. На витринах – очень качественные копии, потому что время беспощадно – и под ярким крымским солнцем чернила выгорают стремительно. Сколько лет письму юного Войно-Ясенецкого к графу Льву Толстому! Восторженный юноша пишет о том, как понимает учение графа, просит повлиять на его мать Марию Дмитриевну, которая запрещает молодому Валентину Феликсовичу становиться толстовцем.Вот книги, прижизненные издания трудов святого хирурга, даже самые редкие – довоенные, изданные еще до ареста 1937 года, после которого "Очерки гнойной хирургии" изъяли из библиотек и продажи. А здесь в собрании это издание есть. Вот другие книги, по которым он учился и молился, с его экслибрисами.Наталья показывает книгу "Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра":- Мы абсолютно не знаем, каким образом в семью Кармазиных в Москве попала эта книга, но мы видим на ней экслибрис святителя Луки. Эту книгу нам привезла женщина, чей супруг, умирая, попросил ее передать книгу именно в наш музей. А вот второе издание "Очерков гнойной хирургии". Нам его подарила доктор Лиза, Елизавета Глинка. Она нам передала. И представляете, как получилось: когда дошел ее подарок, ее уже не было на этом свете.Мазь Войно-ЯсенецкогоНа соседней витрине медицинские инструменты, склянки из Красноярска, из Тамбова. Там работал будущий святой Русской православной церкви, и там также сейчас открыты его мемориальные музеи.- Они функционируют именно в тех помещениях, где святитель Лука жил и работал, - говорит Наталья и добавляет, что сотрудники музея св. Луки в Симферополе очень хотели бы, чтобы и местный музей со временем переселился в помещения, где святитель жил в последние годы – на улице Пролетарской.- Конечно, музею бы очень хотелось расшириться, потому что у нас есть задумки, которые хотелось бы воплотить. В нашем последнем музейном зале мы говорим о прославлении Святителя Луки, о чудесах. Но уже можно рассказывать посетителям и о медицинских конференциях, которые проходят в его честь, и о множестве храмов, которые открываются и освещаются в честь Луки Крымского по всей России. Сейчас мы работаем над созданием нового экскурсионного объекта - макета интерактивной карты.Указывая на медицинский инструмент, который принадлежал доктору, Наталья рассказывает, что хирург Войно-Ясенецкий при лечении сам приготавливал лекарства. В частности, использовал рецепт мази, полученный им от одной знахарки, и проверенный им научно.- Если бы ему давали возможность нормально работать, у нас бы была бы не только мазь Вишневского, но и мазь Войно-Ясенецкого, а так как его все время гражданская власть травила из-за его сана, то такой мази, к сожалению, не случилось.Инструменты – подарок музею Симферопольского гарнизонного военного госпиталя, в котором святитель Лука делал последние операции на закате своей врачебной деятельности, перед тем, как потерять зрение.- Я думаю, ему было очень приятно в стенах госпиталя работать. Почему? Потому что он очень почитал Николая Ивановича Пирогова, а Николай Иванович Пирогов также оперировал в этом гарнизонном госпитале.Врачи и космонавты, актеры и политикиНа следующей витрине нательный крест из гильзы от патрона, очки, врачебная шапочка, Евангелие с пометками, молитвослов, где на форзацах – надписи о датах рождения и смерти всех, кого он лично поминал – "дядечка", "Леночка", "мама"…Когда смотришь на фотографии, особенно последние прижизненные, то кажется, что святитель – роста среднего, а по рясе в витрине видно, какой он был по тем временам великан – 186 см. И размер ноги соответствующий: это можно понять по широким, простым, скромным стоптанным сапогам – тоже музейному экспонату.На витрине с подарками музею стоит фотография космонавта Федора Юрчихина. Вспоминается одна из самых знаменитых историй, связанный с Лукой Крымским, когда он одному партдеятелю на замечание о том, что Гагарин полетел в космос, а Бога не видел, ответил, что вскрывал черепную коробку человека, но ума там не нашел.- Посмотрите, что у нас есть, - обращает наше внимание Наталья Дорофеева. - Это две высшие медицинские награды: орден имени Пирогова и медаль Святителя Луки. Она учреждена в 2020 году президентом Путиным после пандемии. Этот оригинал нам подарил военный терапевт Игорь Владимирович Епанешников. Он расстался со своей медалью в нашу пользу и сказал, что он благодарен святителю за ту помощь, которую он ему оказывал в работе, что его заслуги - больше заслуги святителя Луки, чем его самого.В музей и к мощам святителя, размещенным в Свято-Троицком храме, часто приходят знаменитости. Наталья рассказывает о высокопоставленных архиереях, о группах туристов, которые приезжают поклониться святителю с другого конца мира.- Негласно к нам приезжают очень многие. Когда у нас в городе дают какую-то театральную антрепризу, то на следующее утро всегда ждешь звезд. Тут были Александр Балуев, Татьяна Васильева, Екатерина Гусева… И не только православные люди бывают, между прочим. И не только из России. Я очень люблю рассказывать на экскурсии об удивлении западных коллег. Ведь в двадцатые годы была возможность передавать научные работы святителя Луки за границу. Подписывался он "епископ Лука". По-английски звучит как "Бишоп Лука". За рубежом считали, что "Бишоп" - это фамилия. И только при вручении Валентину Феликсовичу Сталинской премии, стало понятно, что "Бишоп" – это его сан, а не фамилия.Читайте также на РИА Новости Крым:Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа ЛукуЛечили святителя Луку и дочь Черчилля: династия врачей из КрымаОт греков на Русь: Крым христианский

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), авторы, крым, религия, симферополь